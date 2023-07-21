澤連斯基突然解除了駐英國大使的職務

烏克蘭/英國

烏克蘭總統澤連斯基今天發布總統令，立即解除烏克蘭駐倫敦大使的職務。澤連斯基這一突如其來的解職決定，或起因於英國國防部長要求澤連斯基應該更多感激英國對烏克蘭抵禦俄羅斯侵略戰爭軍事援助。澤連斯基曾經回應稱“還要我如何更多感謝，難道要我每天早晨起來對英國部長都說謝謝嗎？！”烏克蘭大使稍早接受英國電視採訪時，對澤連斯基的上述詼諧說法表示遺憾。

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根據烏克蘭總統網站上發布的一項法令，烏克蘭總統澤連斯基周五解除了駐英國大使瓦季姆·普里斯塔科的職務。瓦季姆·普里斯塔科其實是基輔與倫敦關係的關鍵人物。

該法令沒有說明做出這一決定的原因，但該大使最近批評了烏克蘭總統，他對澤連斯基針對英國國防部長本·華萊士的“詼諧說法”感到遺憾，華萊士曾要求基輔應該對盟國提供的軍事援助給予更多的感謝。

7月12日，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會期間，英國國防部長華萊士聲稱英國“可不是亞馬遜”網購站向烏克蘭供應武器，暗示烏克蘭可以表現出更多“感激之情”。

自俄羅斯發動侵略戰爭以來，英國一直是基輔最強有力的支持者之一，也是烏克蘭主要武器捐助國之一。

澤連斯基在新聞發布會上回應稱，他對英國人民非常感激。但澤連斯基說，“請告訴我，否則我該如何表達謝意呢？或者我們可以早上起床，親自向部長表達我們的謝意？”烏克蘭總統如此詼諧說。

此事翌日，烏克蘭大使瓦迪姆·普里斯塔科在接受英國天空新聞頻道採訪時對澤連斯基的如此回應“有點詼諧”表示遺憾。他說，“我認為這種詼諧是不健康的。我們不能讓俄羅斯知道我們之間正在發生一些錯覺，他們必須知道我們正在做的共同的努力。” 他並強調烏克蘭需要緩和與英國的關係。

該大使稱，“如果發生什麼事情，本可以打電話給我，告訴我他想要的任何事情。”

據法新社說，瓦迪姆·普里斯塔伊科 (Vadym Pistaïko) 是一名職業外交官，自 2020 年 7 月起擔任烏克蘭駐英國大使。此前，他曾於 2019 年至 2020 年擔任烏克蘭外交部長。