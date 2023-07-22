中國留學生打香港人事件：英國警方起訴

英國/香港

在一起香港人被襲擊事件發生的一個月之後，英國警方採取行動，對一名中國學生提出控告。受害者表示歡迎此行動，但質疑被捕者為何在回到中國後、再次入境英國時沒有被調查。

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據美國之音今天報道稱，英國警方就襲擊香港人事件起訴中國學生“種族主義嚴重襲擊”。香港人團體上月在英國南部修鹹頓(Southampton)舉行紀念2019年香港“反送中”運動的集會後，有香港人遭懷疑是當地大學的中國學生襲擊。修鹹頓警方表示，對一名中國學生提出指控，他被控涉嫌“種族主義嚴重襲擊”(racially aggravated assault)。

居於修鹹頓大街(High Street)地區的23歲男子宮鉦(Gong Zheng)被當地警方還押，星期日在修鹹頓裁判法院提堂。警方指，在6月11日下午約4時25分，一群人在貝格斯路（Burgess Road）被襲擊，襲擊事件導致兩人受輕傷，警方調查在一宗“與仇恨相關的襲擊”後作出拘捕。

化名John的受害者對美國之音（VOA）說，剛巧警方在7月21日公布拘捕行動，正是香港2019年元朗白衣人襲擊途人事件四周年，令他感受深刻。他說：“跟幾年前721發生的事(對比），覺得對英國政府起碼有多一點信心，他們警察做事的方法不會像四年前的事情一樣不了了之，到今天都仍然沒有一個公道。”

英國港人媒體《追新聞》引述多個消息說，宮鉦在修鹹頓港人受襲案後，曾跟其他人回到中國。上星期，有港人發現宮鉦在修鹹頓一間超市購物，拍照記錄後通知警方，警方不久後採取拘捕行動。