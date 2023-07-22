《古蘭經》：丹麥也有人網上示威焚燒 哥本哈根當局緊張

丹麥/《古蘭經》

路透社引據伊拉克政府消息人士和社交媒體上的視頻稱，周六早些時候，有報道稱《古蘭經》在丹麥被焚燒，數百名抗議者試圖前往丹麥駐巴格達大使館，伊拉克安全部隊發射催淚瓦斯驅散了數百名抗議者。

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兩天前，巴格達戒備森嚴的綠區也發生暴力事件，反對者衝進並焚燒了瑞典大使館，以抗議斯德哥爾摩發生計畫焚燒《古蘭經》的示威。稍後，伊拉克譴責對瑞典大使館的襲擊，但也驅逐了瑞典大使，伊拉克抗議計畫焚燒《古蘭經》。

《古蘭經》是伊斯蘭教的核心經書，穆斯林認為這是上帝的啟示。

周五，在丹麥，一名男子在伊拉克駐哥本哈根大使館對面的廣場上放火焚燒了一本據稱是《古蘭經》的書。

今天的焚書活動在一個自稱“丹麥愛國者”的組織的 Facebook 平台上進行了直播。視頻顯示，這本書在錫紙托盤中被燃燒，旁邊地面上有伊拉克國旗，兩名旁觀者站在旁邊。

丹麥外交部長拉爾斯·洛克·拉斯穆森立即譴責少數人的愚蠢行為，並告訴國家廣播公司DR：“侮辱他人宗教是一種可恥的行為”。他指責，“這個譴責適用於焚燒《古蘭經》和其他宗教標誌。該行為只會挑起和製造分裂。”

但他也指出，焚燒宗教書籍在丹麥並不構成犯罪。

據路透社說，本周四在斯德哥爾摩舉行的反伊斯蘭示威活動中，抗議者腳踢經書，並部分毀壞了他們所說的《古蘭經》，但一小時後示威者就離開了該地區，而沒有沒有點燃經書。

這一事件促使沙特阿拉伯和伊朗等中東國家召見瑞典外交官以示抗議。

伊朗周六敦促丹麥和瑞典採取措施，結束北歐國家對《古蘭經》的反覆攻擊，並稱世界各地的穆斯林希望這種褻瀆行為能夠停止。

瑞典、丹麥和挪威允許焚燒《古蘭經》，這些國家都對言論自由有法律保護。

伊朗最高領袖哈梅內伊周六表示，焚燒《古蘭經》的人應受到“最嚴厲的懲罰”，並要求瑞典將他們移交給“伊斯蘭國家司法系統的肇事者”。伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼表示：“伊朗認為，丹麥政府有責任防止對《古蘭經》和伊斯蘭教神聖性的侮辱，並起訴和懲罰那些侮辱者。”

卡納尼在官方媒體發表的一份聲明中批評說，伊斯蘭世界的輿論正在等待丹麥政府的“實際行動”。

推遲任命新駐瑞典大使的伊朗也表示，因《古蘭經》遭到攻擊而也不會接受瑞典新特使。伊朗外交部長侯賽因·阿米拉卜杜拉希安 (Hossein Amirabdollahian) 告訴國家電視台：“根據總統（易卜拉欣·萊西）的指示，在他們採取有效行動之前，他們的（瑞典）新大使將不會被接受，我們的新大使也不會被派往瑞典。”

瑞典政府發言人表示，瑞典和伊朗外長周五進行了電話交談，但拒絕透露討論內容的細節。

據路透社說，伊拉克總統在一份聲明中呼籲國際組織和西方政府“停止煽動和仇恨行為，無論其借口如何”。伊拉克總統還警告伊拉克人不要捲入所謂的“煽動叛亂陰謀”，稱其目的是表明伊拉克對外國使團來說不安全。