波蘭將就普京涉領土言論召見俄羅斯大使：斯大林是名戰犯

俄羅斯/波蘭/德國

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）7月21日通過推特表示，在俄總統普京稍早將波蘭西部領土稱作“斯大林送給波蘭的禮物”後，將召見俄羅斯駐波蘭大使。此外，德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）當天承諾將支持其北約盟國波蘭保衛其東翼，以防鄰國白俄羅斯的瓦格納武裝可能發動的襲擊。

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普京周五在線上參加俄聯邦安全會議常務委員會議上說：“我還想提醒說，波蘭這種侵略政策是如何結束的。1939年以國家悲劇而結束，當時波蘭被西方盟國扔到德國戰爭機器前‘痛宰’，實際上失去了很大程度上藉助蘇聯的幫助恢復的自己的獨立和國家地位。”

普京稱，“正是藉助蘇聯的幫助，藉助斯大林的態度，波蘭獲得了西方大量的土地和德國的土地。這正是波蘭現在西部的土地，這是斯大林給波蘭人的禮物。我們波蘭的朋友們忘了嗎？我們會提醒他們的。”

莫拉維茨基就普京的這番爭議言論回應指，“斯大林是名戰爭罪犯，應對數十萬波蘭人的死亡負責。歷史真相毋庸置疑。俄羅斯大使將被傳喚到外交部。”

同樣在當天，德國防長皮斯托留斯在布拉格出席新聞發布會時被問及，德方是否對瓦格納在白俄羅斯的存在以及沿波蘭邊境發動襲擊的前景感到擔憂。

對此，皮斯托留斯回答說，“不僅在國防部長級會晤時，而且在其他場合，我們都在一起，始終保持着最密切的協調。在我們的波蘭朋友需要支持的地方，如果最壞的情況發生，他們將得到支持。”

皮斯托留斯補充說，他可以“自信地說”，如果發生襲擊，德國和波蘭這兩個北約盟國已經“做好準備”。

波通社周五援引波蘭國家安全及國防事務部長委員會秘書霍夫曼（Zbigniew Hoffmann）的話報導說，波蘭將把其軍事編隊從該國西部轉移到東部。

霍夫曼說，委員會分析了“瓦格納集團在白俄羅斯的存在可能帶來的威脅”之後，波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）作出了這一決定。