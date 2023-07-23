俄軍再炸敖德薩 普京“牽手”盧卡申科

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昨夜今晨，俄羅斯軍隊再次導彈與無人機襲擊烏克蘭港口城市敖德薩。與此同時，俄羅斯總統普京與莫斯科堅定盟友白俄羅斯領導人盧卡申科舉行會晤，此前，普京譴責波蘭陰謀侵略白俄羅斯，並警告要全力捍衛白俄羅斯與抵抗波蘭。聯合國教科文譴責俄羅斯轟炸敖德薩歷史文物建築。

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法新社引述俄羅斯總統府克里姆林宮周五發布的新聞，稱普京與盧卡申科應於周日在聖彼得堡會面，特別計畫討論莫斯科和明斯克之間的“戰略夥伴關係和聯盟”。

大約一個月前，在俄羅斯瓦格納叛亂失敗，盧卡申科被稱為克里姆林宮和瓦格納頭目普里戈津之間的調解人，這是此後兩人的首次會面。

昨夜今晨，烏克蘭港口城市敖德薩再次成為俄羅斯襲擊的目標，此前，敖德薩經常被俄軍導彈襲擊。今年早些時候，敖德薩歷史中心雖是聯合國教科文組織列為世界遺產，仍然再成為新的夜間襲擊的目標。

該襲擊造成一名平民死亡。稍早當地州長報告“俄羅斯於 0300 點（格林威治標準時間 0000）發動襲擊。敖德薩有 18 名受害者，其中包括 4 名兒童。14 人被緊急送往醫院。

根據烏克蘭陸軍南方作戰司令部報告，防空系統擊落了大量俄羅斯導彈。

俄軍發射包括“大口徑”導彈在內的五種不同類型的導彈襲擊敖德薩等地。

烏克蘭基輔軍方指控，未被攔截的導彈“炸壞了港口基礎設施，至少六棟住宅樓遭炸毀，其中一枚導彈擊中了市中心的東正教大教堂。敖德薩兩座建築古跡在這次襲擊中也遭到破壞。

據烏克蘭軍方報告稱，昨夜今晨俄軍共發射四波導彈襲擊、發動58次空襲和81次多管火箭發射系統襲擊。

聯合國教科文組織強烈譴責周五俄羅斯對敖德薩市中心幾家博物館”和歷史建築的襲擊。

但俄羅斯軍隊稱已襲擊僅針對軍事地點。

據法新社說，這次新的夜間襲擊發生在烏克蘭無人機襲擊的第二天，烏克蘭無人機襲擊炸毀了克里米亞的一個彈藥庫，導致周圍人口疏散，俄羅斯吞併的這個半島的鐵路交通中斷。

消息說一名俄羅斯記者在烏克蘭轟炸中喪生，並說事件也引起了克里姆林宮的憤怒，克里姆林宮譴責這是“令人髮指的罪行”。

並承諾對此次襲擊事件的責任人做出“回應”。 烏克蘭軍隊的內部消息人士告訴法新社，它的目標是“軍事設施”。

稍早，星期四晚上，俄羅斯軍隊發射無人機和導彈襲擊烏克蘭敖德薩和南部另一個海港城市尼古拉耶夫，造成至少 3 人死亡、約 20 人受傷。

一般觀察認為，普京今天與盧卡申科的會見，將加強俄羅斯與白俄羅斯的結盟關係，稍改兩國遭制裁受孤立狀況，並使局勢加劇。

烏克蘭與波蘭均在各自與白俄羅斯邊境地區加強防守，以防白俄羅斯與俄羅斯聯手另闢戰場進犯進攻。