西班牙/選舉

西班牙人今天開始在一場可能勢均力敵的大選中投票，現任首相桑切斯領導的執政社會黨被認為可能會失去權力，而極右翼政黨將可能成為50年來首次勝選而組成新政府。目前，西班牙正輪值歐盟主席，因此大選也引歐盟聚焦。

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西班牙立法大選投票於上午當地時間 9 點（格林威治標準時間 0700）就開始，將於晚上 8 點（格林威治標準時間 1800）結束。屆時將發布出口民意調查。專家表示，最終結果預計將由不到 100 萬張選票和 350 個席位的議會中不到 10 個席位決定。

現首相桑切斯在五月份的地方選舉中因左翼慘敗後宣布提前選舉，但他本想讓對手措手不及的賭博可能會適得其反。

許多西班牙人對在酷熱的夏季度假時被要求投票感到憤怒。郵政服務周六報告稱，郵寄選票已創下 247 萬張的歷史紀錄，因為許多人選擇在海灘或山區投票。

今天投票結果可能取決於幾個小黨支持誰來組建聯合政府而決定勝負。

總理的少數黨社會黨（PSOE）政府目前與極左翼的我們能黨（Unidas Podemos）結成聯盟，該黨在蘇馬爾綱領下參加周日的選舉。

現政府通過了關於安樂死、變性人權利、墮胎和動物權利的進步法律，並告訴選民，如果反女權主義、注重家庭價值觀的 Vox 成為下屆政府的一部分，這些權利可能會被剝奪。桑切斯自 2018 年就任總理以來，他的總理任期以危機管理為標誌，包括從新冠疫情以及 2017 年加泰羅尼亞獨立謀求失敗帶來的政治破壞性後果。

分析認為，西班牙新政府的組建取決於複雜的談判，這可能需要數周或數月的時間，甚至也可能以新的選舉結束。

路透社說，這種不確定性可能會削弱馬德里作為歐盟理事會六個月輪值主席國的有效性，以及歐盟新冠疫情復蘇基金的支出。