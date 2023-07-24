西班牙大選未現議會組閣絕對多數，各派密集磋商籌組聯盟

西班牙大選

西班牙提前舉行的議會選舉23日結束投票，但右翼在野黨人民黨未能取得預期的勝利，雖然成為議會第一大黨，但未能取得組閣必須的絕對多數席位。目前執政的左翼政黨工人社會黨成為議會第二大黨。左右陣營均開始密集運作，尋求組建執政聯盟。

2023年7月23日，西班牙舉行提前大選，但無論是執政黨工人社會黨，還是在野大黨人民黨都未能取得可以組閣的議會多數。兩大政黨開始密集磋商，籌組執政聯盟。左為現任首相桑切斯。右為人民黨主席費霍。

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7月23日的投票活動未能產生任何政黨可以單獨組建政府的絕對多數。

此前各項民調預期有望勝出的右翼在野黨人民黨雖然成為議會第一大黨，但所得的136席距離單獨組閣所必須的議會絕對多數，也就是176席還差太遠。

此前民調以及觀察人士擔心的極右翼政黨回潮也低於預期。極右翼黨派“呼聲”黨只贏得了33席。呼聲黨被看作是可能與人民黨組建聯盟的黨派，但目前兩黨總共議席也只有169席，仍然無法達到所需的176席。

這項選舉結果令此前處於劣勢的執政黨工人社會黨仍然有組建聯盟、繼續執政的可能。但該黨在這次選舉中只贏得了122席，與之聯盟的、由多個左翼團體組成的激進黨派“統一”黨贏得31席。也就是說，工人社會黨與統一黨聯盟也無法達到所需的176席。該黨因此需要爭取一些地方政治力量的支持，有可能集結到172名議員，在議會第二次就組閣表決時，以簡單多數，也就是相對多數過關，但這尤其需要主張加泰羅尼亞獨立的團體棄權。

成為議會第一大黨的人民黨領導人阿爾韋托·努涅斯·費霍認為，應當由第一大黨領銜組建一個少數政府，但這意味着社會黨議員在議會對組閣聯盟表決時棄權。社會黨人此前已經表示他們不會這樣做。

費霍表示，他將與議會不同政治力量展開對話，希望社會黨人不要阻止組閣努力。

西班牙23日的議會選舉，應選出350個眾議院席位和208個參議院席位的歸屬。這次選舉原本應當年底舉行，但執政黨不久前在地方選舉中受到挫敗，決定提前組織選舉。

西班牙自7月1日起擔任歐盟輪值主席國。這次選舉因此引發歐盟各國關注，擔心極右翼政黨重新上台。