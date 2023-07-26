希臘森林大火延燒不息，首都氣溫直衝45度

希臘森林大火

高溫酷暑天氣在希臘引發的森林大火已經延燒近10天。高溫、乾旱、強風三者結合形成惡性循環，形勢顯然已經超出目前消防隊伍的可控能力。9天內數萬公頃森林化為灰燼。旅遊勝地羅得島海灘景象儼如世界末日。而氣溫還在升高。26日，希臘氣溫達到五年來最高點。古跡只得早早關門，外國遊客茫然失措。

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今夏，北半球普遍遭遇高溫酷暑天氣。 7月17日起，希臘首都雅典附近森林以及旅遊勝地羅得島等地森林多處燃起大火，火勢兇猛，火焰有時高達20米，消防隊員顯然已經力不從心，難以控制火勢。而大火在燒毀森林的同時，也在大量排放溫室效應氣體，加劇環境災難。

根據歐洲地球觀測機構Copernicus的數據，希臘延燒數日的森林大火不斷釋放出的濃煙，已經令希臘7月份的碳排放量達到21年來相同月份的最高水平。該機構26日向法新社表示，目前希臘和地中海地區的熱浪使得森林野火風險增高。

除希臘之外，幾周以來，葡萄牙、西班牙、阿爾及利亞、意大利等地中海沿岸都相機發生嚴重森林大火。

北美地區的加拿大西北地區也連續近兩個月試圖熄滅這些森林野火。6月底時，歐洲地球觀測機構Copernicus的數據顯示，森林大火造成的碳排放總量已經創下加拿大年排放量最高記錄。