馮德萊恩將訪問菲律賓

政治

歐亞 – 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）從7月31日開始，將對菲律賓進行為期兩天的正式訪問，以加強雙方在經貿、海事安全和航空航天等廣泛領域的合作。這將是歐盟與菲律賓建交近60年來，首次有歐盟委員會主席對菲律賓進行正式訪問。

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據歐盟駐菲律賓代表團7月27日發布的消息，馮德萊恩在菲律賓期間，將會見總統小費迪南德‧馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）、政府官員和商界人士。

訪問期間，馮德萊恩預計與小馬科斯討論貿易、投資和全球門戶合作等問題。

歐盟的“全球門戶戰略”（Global Gateway Strategy）旨在滿足夥伴國家的基礎設施需求，同時應對最緊迫的全球挑戰，其中包括應對氣候變化、改善衛生系統以及提高全球供應鏈的競爭力和安全等。

外界普遍認為，歐盟的“全球門戶”計畫，是為了抗衡中共的“一帶一路”倡議。歐盟領導人訪問期間，預計討論將集中在經濟合作上。 但菲律賓和中國以及其他鄰國都聲稱對南海擁有主權的問題也可能會被提上議程。

2016年7月，荷蘭海牙仲裁法院依據《聯合國海洋法公約》作出裁決，駁回中國在南海的領土主張。

該裁決七年後，歐盟駐菲律賓代表團與16個歐盟成員國的大使館也發表聯合聲明，表示：“歐盟重申維護《聯合國海洋法公約》規定的自由、權利和義務的根本重要性 《聯合國海洋法公約》，特別是航行和領空自由。”