焚燒古蘭經

歐洲 – 法新社哥本哈根消息，丹麥準備限制計畫焚燒《古蘭經》的抗議活動。 土耳其外長哈坎·菲丹(Hakan Fidan)同時敦促瑞典採取實際行動阻止焚燒古蘭經事件。

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丹麥外交部網站寫道，政府所需強調的是焚燒可蘭經等示威活動落入極端分子手中，他們的做法播下了分裂的種子，政府準備適當干預，以免其他國家、文化和宗教受到侮辱，並可能對其他國家、文化和宗教造成嚴重負面後果”情況的可能性，特別是在安全方面，能夠保證公民的安寧。

政府強調此類示威活動落入極端分子手中，並播下分裂的種子，政府打算“探索”干預“例如其他國家、文化和宗教受到侮辱，並可能對其他國家、文化和宗教造成嚴重負面後果”的情況的可能性。丹麥，特別是在安全方面”

7月25日，，激進團體“丹麥愛國者”的五名積極分子在埃及駐哥本哈根大使館前焚燒了《古蘭經》。這是在不到一周的時間裡丹麥發生的第三起此類事件。

該團體成員在伊拉克大使館附近進行了另外兩次這種舉動：7月21日星期五，他們焚燒《古蘭經》並褻瀆伊拉克共和國國旗；三天後，他們再次焚燒了《古蘭經》。

六月底，在慶祝古爾邦節期間，斯德哥爾摩發生了褻瀆和焚燒《古蘭經》事件，引起了強烈反響。此次事件的組織者是伊拉克人薩爾萬•莫米卡。這引起了穆斯林

世界的憤怒，阿爾及利亞、阿富汗、埃及、印度尼西亞、黎巴嫩、敘利亞、土耳其、烏茲別克斯坦等國紛紛表示譴責。

俄羅斯外交部表示，這起事件的參與者逍遙法外可能會導致無法預料的災難性後果，並呼籲國際社會抵制此類非法行為。 此前普京總統在參觀傑爾賓特的朱馬清真寺時強調，不尊重《古蘭經》在俄羅斯被視為犯罪，俄羅斯將始終遵守這些法律規定。

7月11日，為回應最近在瑞典首都發生的焚燒《古蘭經》事件，聯合國人權理事會在日內瓦舉行緊急會議。人權事務高級專員蒂爾克在會上敦促各國尊重宗教寬容。