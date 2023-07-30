普京為鎮壓持不同政見者辯護

烏克蘭戰爭

歐洲 – 俄國總統普京在3月簽署的兩項律進一步使政府可以鎮壓言論自由。根據新法律，對戰爭和反戰示威進行如實報道可被判長達15年徒刑。當記者問及他逮捕批評現政權的一名知識分子和一名導演時，普京辯駁說，面對一些西方國家對俄羅斯的態度，我們必須遵守一定的規則。

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普京30日在記者招待會上還表示，“現在是 2023 年，俄羅斯聯邦正在與鄰國發生武裝衝突。 我認為我們必須對那些在國內給我們造成損害的人採取一定的態度。”

一名《工商日報》（Kommersant）記者問普京：學者鮑里斯·卡加爾利茨基（Boris Kagarlitsky）和戲劇編導埃夫古尼亞·伯科維奇(Evguénia Berkovitch)因為他們言論被捕，這正常嗎？普京回答說，“我們必須記住，為了取得成功，包括在衝突地區，我們必須遵循某些規則”。

俄羅斯最著名的左翼社會學家之一鮑里斯·卡加爾利茨基 (Boris Kagarlitsky) 於 7 月 25 日被捕，並於 7 月 26 日被帶到 瑟克特夫卡爾（俄羅斯科米共和國首府）。同日，當地法院以“正當化恐怖主義”罪名將他拘留兩個月。如果法庭判定他有罪，卡加利茨基可能會被判處最高 7 年的監禁。

6月5日，埃夫古尼亞·伯科維奇 (Evguénia Berkovitch) 執導的戲劇道歉。她執導的作品“Finist 是一隻勇敢的獵鷹”，完全由女性演奏，講述了敘利亞的伊斯蘭主義者在互聯網上招募俄羅斯人並離開加入他們並與他們結婚的故事。 受到評論家的稱讚，她在 2022 年獲得了兩個“金面具”，這是俄羅斯主要的戲劇獎。

這名編導被指控在他們的一部戲劇中鼓吹恐怖主義。