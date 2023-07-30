波蘭: 約10萬瓦格納戰士向波蘭邊境移動

軍事防禦

歐洲 – 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）30日表示，局勢變得越來越危險，來自俄羅斯瓦格納組織的約10萬名士兵已經向靠近波蘭邊境附近的白俄羅斯城市格羅德諾（Grodno）移動。

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上個星期，俄羅斯瓦格納民兵部隊抵達距波蘭5公里的白俄羅斯後，波蘭向邊境派遣了1000多名士兵。

莫拉維茨基在波蘭西部格利維采（Gliwice）舉行的新聞發布會上表示，這些士兵“很可能會冒充非法移民試圖進入波蘭，這構成了額外的威脅”。他補充說，“局勢變得越來越危險……瓦格納的民兵很可能會偽裝成白俄羅斯邊防人員，幫助非法移民進入波蘭領土（和），以破壞波蘭的穩定”。

不過，他沒有透露有關瓦格納戰鬥人員調動的信息來源，白俄羅斯反對派哈瓊項目創始人安東·莫托爾科（Anton Motolko）告訴路透社，該項目負責監視白俄羅斯的軍事活動，他的組織沒有看到瓦格納組織的活動向格羅德諾更近的任何證據。

格羅德諾具有潛在的重要地位，因為它靠近蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），這是波蘭-立陶宛邊境沿線的戰略地帶，將俄羅斯的盟友白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）分開。

7月初，瓦格納指揮官葉夫根尼·普里戈津在一段視頻中歡迎他的戰士們來到白俄羅斯，告訴他們暫時不會再參與烏克蘭戰爭，但命令他們在訓練白俄羅斯軍隊的同時，為非洲蓄積力量。瓦格納在非洲參與了許多衝突。

第二天，一些瓦格納戰鬥機抵達布雷斯特（Brest）市外的第38空降突擊旅的訓練場，這裡距離波蘭邊境僅幾英里。

俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 表示，瓦格納遷往白俄羅斯是結束該組織6月份叛變企圖協議的一部分，當時他們控制了俄羅斯軍事總部，向莫斯科進軍，並威脅要讓俄羅斯陷入內戰。