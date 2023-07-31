俄反戰人士卡拉-穆爾紮被重判25年有期徒刑

反戰

歐洲 – 俄羅斯法庭對當局反對者卡拉-穆爾紮(Vladimir Kara-Mourza)駁回上訴，維持25年監禁的原判。

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現年41歲的卡拉-穆爾紮直言不諱地批評克里姆林宮和烏克蘭戰爭，於2022年4月11日在莫斯科被任意逮捕。一年後，他以"叛國罪"、"散布關於俄羅斯軍隊的虛假信息"和參加"不良組織"的罪名被判處 25 年監禁。

聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃表示，“令我關切的是，卡拉-穆爾紮唯一的罪行就是向當權者說真話，為此他被判處25年監禁”。

她指出，卡拉-穆爾紮的健康狀況在俄羅斯法律規定的免於監禁的情況之列。據報道，其健康惡化是2015年和2017年兩次遭受未遂投毒所致。

卡札羅娃表示，卡拉-穆爾紮的被捕“是俄羅斯自去年2月對烏克蘭發動全面戰爭以來對言論自由和政治反對派日益加強的打壓行動的一部分”。

醫學診斷已確認

她表示關切的是，這名活動人士的生命處於危險之中，因為他仍被拘禁，“其罪名似乎僅僅與合法行使其人權有關”；再加上他的健康狀況惡化，無法獲得及時和充分的醫療服務。

此外，她表示，令人尤其不安的是，儘管俄羅斯監獄系統請來兩名獨立醫學專家對他的病情進行診斷，並證實了他患有一種嚴重的神經障礙——下肢遠端多發性神經疾病，但他仍未獲釋。

卡札羅娃回顧說，卡拉-穆爾紮是推動通過《馬格尼茨基人權問責法》的主要倡導者，該法是美國2012年通過的一項立法措施，隨後被其他幾個國家採納。

通過該法案，那些被認為應對踐踏人權、腐敗或其他嚴重罪行負責的個人可受到有針對性的制裁。