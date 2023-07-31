瑞典兩男子在議會前焚燒一本《古蘭經》

焚燒可蘭經

歐洲 – 瑞典再次發生公開焚燒可蘭經事件。7 月 31 日，兩名男子在斯德哥爾摩議會前的一次集會上放火焚燒了可蘭經，這次集會與此前導致瑞典和穆斯林世界之間發生外交危機的事件類似。 伊斯蘭合作組織（OIC）周一表示，瑞典和丹麥在多次焚燒和褻瀆《古蘭經》引發與幾個穆斯林國家的外交危機後，沒有採取任何措施，對此感到“失望”。

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兩人在周一向警方發出的請求中表示，他們想“在議會前示威，要求禁止《古蘭經》”。

兩人要求讓可蘭經在瑞典成為禁書。納吉姆告訴瑞典《快報》（Expressen）：“我會多次焚燒它，直到你們將它禁止。”

法新社要求瑞典警方提供這次抗議行動的申請和許可副本，但未立即獲得回應。

37 歲的伊拉克難民薩爾萬·莫米卡 (Salwan Momika) 和薩爾萬·納吉姆 (Salwan Najem) 踐踏了《古蘭經》，然後放火焚燒，就像他們 6 月底在斯德哥爾摩最大的清真寺前所做的那樣。 7月20日，兩人還在斯德哥爾摩的伊拉克大使館前組織了另一場集會，期間他們褻瀆了穆斯林聖書，但沒有焚燒它。

近幾個月來，這些褻瀆行為在瑞典愈演愈烈，造成了穆斯林世界的緊張局勢。 發放集會許可證的瑞典警方始終堅稱這些許可證是以集會自由的名義發放的，並強調這並不等於縱容在那裡發生的事情。 一個似乎並不令人信服的論點：沙特阿拉伯和伊拉克呼籲伊斯蘭合作組織（OIC）於周一召開特別會議，以處理瑞典和丹麥褻瀆《古蘭經》的問題。