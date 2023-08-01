德國與歐盟氫能談判取得進展

綠氫

歐洲 – 德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）表示，近來與歐盟委員會氫能補貼談判取得進展。但歐盟方面表示，歐盟委員會尚未批准這些補貼，商談的目的是制定“保障措施（……）以遵守歐洲關於國家和能源援助的立法”成為可能。

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氫能是兼具清潔與高效儲能載體的雙重角色，通過將風能、太陽能、核能等能源轉化為氫能，實現可再生能源大規模跨季節儲存、運輸，成為當前新能源領域的最佳整體解決方案。

氫能儲能方案是推動傳統化石能源清潔高效利用和支撐可再生能源大規模發展的理想互聯媒介，是實現交通運輸、工業和建築等領域大規模深度脫碳的最佳選擇。氫能的重要性，被譽為21世紀最具發展潛力的清潔能源。

德國擁有全球第二大海上風電發電裝機容量（德國2019年底為7.7GW），目標到2030年安裝15至20GW海上風電。德國在2022年前逐步淘汰核電，2038年前逐步淘汰燃煤發電，並致力於發展可再生能源，力爭到2030年將可再生能源在德國發電結構中的比重提高到65%。

實施棄核政策以來，德國核能技術和核工業都已衰落，德國將未來押注於綠氫產業。

和大力發展可再生能源、逐步實現電氣化一樣，綠氫是徹底實現零碳能源系統的一個關鍵組成。因為在很多交通運輸領域，如航空、航運和載重車輛，無法直接利用電力進行燃料替代；一些工業工藝也不能直接使用電力，需要氫氣作為燃料原料或用於高溫作業。 提高能效和發展可再生能源是這一轉型過程的先決條件。由於可再生能源已經提供了德國大部分的電力，而且德國在交通和工業電氣化方面已經取得了進展，可再生電力制氫是實現碳中和的下一個合理步驟。鑒於這些條件，綠氫為運輸、儲存和交易可再生電力進一步提供了解決途徑；它使地區可再生能源潛力得以在全球範圍內釋放和利用。

據《明鏡周刊》7 月報道，德國希望對未來發電廠的補貼能夠融入歐盟脫碳計畫，這將確保更快的批准和更多的經濟援助。