烏文化部：基輔祖國母親紀念碑的蘇聯國徽拆除更換工作正按計畫進行

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烏克蘭文化和信息政策部8月1日表示，基輔拆除“祖國母親”紀念碑的蘇聯國徽，並用烏克蘭國徽上三叉戟取代的工作正在按計畫進行。預計到8月24日烏克蘭獨立日前，該紀念碑將正式獲得新的標誌——烏克蘭國徽上的三叉戟。

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烏克蘭文化和信息政策部代理部長卡蘭傑耶夫（Rostislav Karandeev）周一與紀念碑所在地、烏克蘭二戰歷史博物館管理層和施工承包商舉行的會議上討論了這一問題。值得注意的是，三叉戟標誌的金屬結構已經製造出來。

據報道，7月13日，時任烏克蘭文化和信息政策部長特卡琴科宣布，“祖國母親”紀念碑上的蘇聯國徽將於8月24日之前更換為烏克蘭國徽標誌。據他介紹，該項目的成本將是2800萬烏克蘭格里夫納的捐助資金。更換項目由企業融資，不涉及預算資金。如今，這項工作仍在進行中，但之前由於強風而多次推遲。

卡蘭傑耶夫向媒體表示，“我們希望用三叉戟取代蘇維埃國徽的工作能夠按時完成。到烏克蘭國旗日（8月23日）和烏克蘭獨立日時，我們將能夠在與敵人的意識形態鬥爭中以如此重要和必要的對抗元素來取悅烏克蘭人民”。

據烏克蘭文化和信息政策部介紹，三叉戟標誌的金屬結構已經由專家採用優質材料製成，並對金屬的質量進行了相關研究。目前，科學家和公眾已表達了更改紀念碑名稱的建議。

二戰歷史博物館學術委員會已決定將紀念碑命名為“烏克蘭母親”。該倡議將由烏克蘭文化和信息政策部考慮。該部門稱，三叉戟標誌“不僅體現了民族尊嚴感，而且強調了烏克蘭人的歷史遺產和偉大之處，這就是烏克蘭繼續克服共產主義和俄羅斯化的負面後果的方式。”

與此同時，一年前參加政務服務在線網站（«Дії»）民意調查的受訪者中有85%的人支持用三叉戟取代總高62米的“祖國母親”紀念碑上的蘇聯國徽。自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中東歐多國相繼拆除蘇聯時期紀念碑及標誌。