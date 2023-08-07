博雷利與王毅通話 受邀秋季訪華籌備歐中峰會

歐洲聯盟/中國

據中國外交部網站，2023年8月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通了電話。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道，博雷利通話後表示，他和王毅都希望加強中歐關係。博雷利在推特上發帖稱：“我們討論了即將在北京舉行的戰略對話，為中歐峰會做準備。”他補充說，雙方還就尼日爾和烏克蘭問題吉達會議交換了意見。

據中國外交部網站上相關聲明介紹，博雷爾在與王毅通話時表示，他期待“儘快訪問中國”。聲明說，博雷利對中國近期發生暴雨洪澇災害表示深切慰問，強調歐方堅定致力於同中方發展良好關係。稱歐盟的“全球門戶”計畫同“一帶一路”倡議並不對立，而是互補關係，都旨在促進全球發展。期待儘快訪華並同中方開展戰略對話，共同籌備今年歐中領導人會晤，推動歐中關係進一步向前發展。

中方表示歡迎博雷利今秋率團訪華並舉行戰略對話，通過廣泛、深入交流為領導人會晤做好政治準備。此次訪問將為預計舉行的中歐峰會做好準備，並進行“廣泛、深入的交流”。聲明中表示，領導人峰會將於今年年底前舉行。聲明還說，中歐雙方要開展更多機制性對話，把疫情三年中歐之間缺失的交流功課補起來，為中歐全面戰略夥伴關係注入新的強勁動力。

政客雜誌網站報道稱，在取消原計畫於 7 月的訪問後，中國外交部長王毅周日邀請歐盟外交政策負責人何塞普·博雷爾及其代表團於秋季訪問 。

歐盟最高外交官原定於上個月訪問中國，會見時任外交部長秦剛，討論人權和俄羅斯烏克蘭戰爭等問題。但當月晚些時候，秦在失蹤數周後被宣布解職，他的前任王毅又復職擔任中國外交部長。

中央社分析稱，沙特阿拉伯上周末在第2大城吉達舉辦烏克蘭和平峰會，中國也派代表出席；有學者分析，中國釋出支持沙國訊號，但參加會議僅表明願意傾聽和討論，這不意味中國會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果。