烏克蘭軍方獲國內民眾捐款購買無人機

軍事

歐洲 – 烏克蘭電視明星謝爾蓋·普里圖拉（Sergiy Prytula）蹲在一架爆炸性無人機旁邊，似乎有意用來嘲諷俄羅斯，專家稱，烏克蘭最近對俄羅斯領土的襲擊中使用了他的機隊，這些機隊由捐款資助並使用。另據最新消息，除無人機攻擊外，烏克蘭還對俄軍吞併疆土的橋樑實施最大的軍事打擊。7日消息，基輔襲擊了連接其與莫斯科吞併的克里米亞大陸的兩座公路橋樑，擾亂了俄羅斯在南部戰線的補給線。

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基輔尚未聲稱對最近針對俄羅斯（包括其首都莫斯科）的所有襲擊負責，但澤連斯基警告說，未來戰爭重心會逐漸回到俄領土，甚至可能擴展至俄方象徵性的中心和軍事基地。。

7月30日，俄羅斯國防部稱，當天清晨俄方擊落了三架襲擊莫斯科的烏克蘭無人機，其中兩架撞壞兩棟辦公樓。莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱，這兩棟樓只是外牆輕微損壞，沒有人員受傷。

現場照片顯示，兩棟大樓拐角處有幾扇窗被撞破，碎片落了一地。據俄羅斯媒體報導，其中一棟樓里有俄羅斯三個部委及寓所。

這已經是一周內第二次有無人機襲擊莫斯科。此前，俄羅斯就指在莫斯科擊落兩架烏克蘭無人機，而且無人機墜毀時也造成兩棟建築受損。

烏克蘭總統澤連斯基曾發表講話稱，戰爭已經開始回到俄羅斯境內，而且是象徵俄羅斯國家中心的地方。

烏克蘭電視明星謝爾蓋·普里圖拉（Sergiy Prytula）為無人機搞籌資活動，他已經成為繼澤連斯基後第二個受歡迎的人物。他接受法新社記者採訪時，拒絕透露無人機的型號，但表示，烏克蘭國產自殺式攻擊無人機Beaver開始服役，航程達1000公里，，每台售價10萬歐元，用於攻擊莫斯科等俄羅斯領土縱深目標。

民眾自發的努力說明自戰爭開始以來烏克蘭籌款的重要性，面對更強大的侵略者，烏克蘭越來越依賴其居民的支持和西方軍事援助的防禦。在該國，無數的非政府組織、有影響力的人運營的組織、宣傳活動和路邊設立的捐款箱鼓勵人們參與戰爭。

“我們必須利用這種憤怒來做一些好事，為我們的軍隊做點什麼，”普里圖拉先生聲稱，他不再想當什麼演員。他表示，自 2022 年 2 月俄羅斯軍隊開始入侵以來，他的基金會總共籌集了約 1.3 億歐元，其中很大一部分捐款來自烏克蘭民眾。