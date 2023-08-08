德國建議延長部署給波蘭“愛國者”防空導彈系統

烏克蘭戰爭

歐洲 – 德國8月8日表示，已提出將愛國者導彈防禦系統在波蘭的部署期限延長至今年年底。

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繼去年11月烏克蘭一枚偏離軌道的導彈擊中波蘭普熱沃杜夫村莊，導致2名男子喪生之後，柏林主動提出為波蘭部署3套“愛國者”防空系統，助其確保領空安全。1月，德國已將三套防空系統中的頭兩套系統運抵波蘭。俄烏衝突爆發後不久，“愛國者”防空系統開始從北約夥伴國家運抵斯洛伐克，協助加強北約東側的防禦力量。

德國政府今年也從陸軍庫存中調用一套“愛國者”防空系統，運抵烏克蘭。

報道指出，冷戰時期，作為北約前線國家，德國有36套“愛國者”導彈系統。目前，德國只剩11套“愛國者”系統。

不過，德國表示沒有計畫將這一部署延長到 2023 年之後。波蘭國防部長最初拒絕了德國的提議，要求柏林將他們派往烏克蘭，以抗俄羅斯的入侵，此後柏林國防部有改變了主意。

德國是基輔的主要武器供應國，也向烏克蘭派遣了愛國者系統。自俄羅斯2月宣戰起，北約即着手加強東歐防空力量。德國等10多個北約盟國去年10月啟動聯合採購防空系統協議，愛國者系統亦在清單之中。

德軍在冷戰時期一度擁有36座愛國者防空系統，現餘下12座，其中2座於斯洛伐克（Slovakia）部署。