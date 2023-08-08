滙豐高管批評英國因追隨美國對華政策“軟弱”後道歉

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據英國廣播公司（BBC）報導，滙豐銀行公共事務主管古沛勤（Sherard Cowper-Coles）指責英國政府順從美國要求削減與中國的業務往來是“軟弱”的表現，後為此道歉。

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據彭博社報導，前英國大使、遊說團體英中貿易協會(CBBC)主席古沛勤於6月在倫敦舉行的一場活動上發表了上述言論。他說，英國應該遵循本國的利益，而不是簡單地接受美國的立場。

古沛勤的評論說明，在地緣政治緊張局勢加劇之際，滙豐銀行試圖橫跨東西方所面臨的困難。滙豐銀行總部設在倫敦，大部分資金在香港和中國大陸流動，其美元清算牌照依賴美國，而美元清算牌照是其龐大的全球貿易融資業務的基礎。

古沛勤通過聲明表示，“我是根據查塔姆研究所（即英國皇家國際事務研究所）規則在一個私人活動中發言，我的個人評論並不反映滙豐銀行或英中貿易協會的觀點。我對由此引起的任何冒犯致歉”。滙豐銀行表示，古沛勤是在一個私人活動中發表個人觀點。

根據所謂查塔姆研究所規則，與會者可以自由使用從討論中獲得的信息，但不得透露誰發表了任何評論。該規則起源於近一個世紀前，是就有爭議的話題舉行辯論的一種制度，以英國皇家國際事務研究所倫敦總部的名字命名。

據彭博社援引知情人士的話報導，古沛勤在閉門會議上說，英國經常向美國的呼籲低頭，應該照顧英方自身的利益，而不是盲目追隨華盛頓的步伐。他在會上說，英國向美國要求屈服的一個例子是，英國在2020年禁止中國電信巨頭華為參與建設該國的5G移動網絡。

滙豐銀行80%以上的利潤來自英國以外，其中一半以上來自中國大陸和香港。這意味着這家全球銀行業巨頭必須在華盛頓和北京之間保持良好的外交關係。滙豐銀行此前曾陷入中西方之間的緊張關係。2018年，滙豐因向美國檢方提供信息導致華為首席財務官孟晚舟被捕而在中國受到批評。

該銀行的中國高管對《香港國安法》的支持也招致了英國和美國政界人士的批評。今年6月，倫敦和華盛頓的政界人士指責滙豐銀行在養老金權利問題上打壓香港人權益。

古沛勤的言論在英國國內引起了軒然大波。周一，數名英國保守黨議員藉此機會批評了他和滙豐銀行（HSBC）。英國下議院議員勞頓 (Tim Loughton)在接受彭博社採訪時稱古沛勤是中國政府的“辯護士”。

前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）議員對彭博社說，“他（古沛勤）無法將個人觀點與滙豐銀行分開，因為他是滙豐銀行的顧問。現在我們知道他在給滙豐提供什麼建議了”。