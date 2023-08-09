一名陸軍僱員涉嫌為俄從事間諜活動在德國被捕

間諜案

歐洲 – 聯邦檢察官辦公室在一份新聞稿中宣布，一名在軍隊工作、涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的德國人於 8 月 9 日在德國西部科布倫茨( Coblence)被捕。 檢方指出，名叫托馬斯·H. (Thomas H.) 的男子受雇於德國聯邦國防軍的計算機和後勤部門，“被懷疑為外國情報部門工作”。 同一消息來源補充說，嫌疑人特別向“俄羅斯駐柏林大使館”提供了服務。

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自5月以來，托馬斯·H.“主動”多次聯繫俄羅斯駐波恩總領事館和俄羅斯駐柏林大使館，表示願意與他們合作，並詳細介紹了情況。 作為其職責的一部分，他有可能獲得有關德國軍事裝備的寶貴數據，他所在的聯邦辦公室的使命是負責裝備德國聯邦國防軍，確保軍事裝備的測試、採購和使用管理。

司法部長 Marco Buschmann 在推特上稱，面對間諜威脅，要特別“保持警惕”。

該調查是與聯邦軍事反情報辦公室和聯邦憲法保護辦公室（BfV）合作進行的。

此次逮捕是在德國國內情報部門於 6 月警告稱，2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭後，俄羅斯間諜活動有所增加。對俄羅斯的制裁和西方對基輔的軍事支持促使克里姆林宮對信息收集“越來越感興趣”。在其年度報告中表示。 德國也是烏克蘭軍事裝備的主要供應國之一，旨在擊退俄羅斯軍隊。

2022 年春天，德國驅逐了約 40 名俄羅斯外交官，稱這些外交官對其安全構成威脅。

10 月 18 日，德國網絡安全機構負責人因媒體披露其與俄羅斯疏遠而被解僱。 12月，一名涉嫌向俄羅斯傳遞敏感信息的德國情報人員在柏林被捕。