俄宣布擊落兩架飛往莫斯科無人機 來自烏克蘭

無人機戰

歐洲 – 俄羅斯8月9日宣布擊落了兩架飛往莫斯科的烏克蘭無人機，這種襲擊最近幾周不斷增加，同時承諾將對西方在基輔的支持做出“充分回應”。而8月8日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）遭受的攻擊造成的死亡人數上升至9人。

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莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧表示，其中一架無人機在首都以南的多莫傑多沃地區被擊落，該地區是莫斯科最繁忙的國際機場之一，而另一架則在首都以西的明斯克高速公路附近被擊落。

索比亞寧市長說，此次事件沒有造成人員傷亡，俄羅斯國防部將其描述為一次未遂的“恐怖襲擊”。

自五月份一架無人機在克里姆林宮上空被摧毀以來，莫斯科一直是疑似烏克蘭無人機襲擊的目標。莫斯科還指責基輔對黑海俄羅斯民用和軍事目標進行了一系列海軍無人艇襲擊。烏克蘭通常既不證實也不否認此類襲擊。

兩天前，俄羅斯連續兩次對烏克蘭東部城市波克羅夫斯克發動導彈襲擊，造成至少九人死亡。烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基稱，有82人受傷，其中包括兩名兒童。

波克羅夫斯克位於頓涅茨克地區，自俄羅斯2022年2月發動入侵以來，該地區一直是最激烈的戰鬥發生地。頓涅茨克州長帕夫洛·基里連科表示，兩枚導彈相隔約40分鐘，摧毀了居民樓、餐館、商店、行政大樓，以及一家深受外國記者、援助人員和軍隊歡迎的酒店。

烏克蘭總統辦公廳主任安德烈·葉爾馬克說，俄羅斯導彈襲擊了庫皮揚斯克地區的克魯利亞基夫卡村，造成兩人死亡。