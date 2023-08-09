俄羅斯莫斯科州一工廠發生爆炸，造成31人受傷

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俄羅斯莫斯科州謝爾蓋耶夫·波薩德市的紮戈爾斯克光學機械廠9日發生爆炸。據俄新社報導，莫斯科州州長安德烈·沃羅比約夫 (Andrei Vorobyov) 表示，爆炸造成31人受傷，其中3人在重症監護室。信息人士介紹稱，工廠內的大火正在被撲滅，總面積達50平方米。

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安德烈·沃羅比約夫通過其“電報”頻道宣布，“據了解，事故發生在10點40分，地點是一個 40x40米的金屬機庫。這是一家私人公司在紮戈爾斯克光學機械廠租用的煙火倉庫。據服務部門報告，有31人受傷，其中3人傷勢嚴重，正在接受重症監護，另有12人被送往創傷中心。共有19人被送往醫院，他們正在接受必要的治療。”

俄新社援引當地政府的話說，爆炸源是第三家公司在工廠所在地租用的一個煙火倉庫。這起事件違反了技術流程。塔斯社報導稱，據初步消息，爆炸並非由無人機（UAV）引起，烏克蘭和俄羅斯軍隊都曾使用無人機對敵方領土發動襲擊。

塔斯社補充說，該市不同地區的一些房屋的窗戶被爆炸衝擊波震碎。紮戈爾斯克光學機械廠是一家光學和光電設備開發商和製造商，產品用於軍事、執法機構、工業和醫療保健領域。