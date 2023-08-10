烏克蘭無人機或再襲莫斯科

烏克蘭/俄羅斯/無人機襲擊

俄羅斯今天早些時候聲稱擊落了13架烏克蘭無人機，其中11架在克里米亞附近，兩架襲擊俄羅斯本土並飛進莫斯科。法新社說，此時俄羅斯控制的領土正遭受越來越頻繁的烏克蘭方面的襲擊。

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據俄羅斯國防部今天在電報群Telegram 上報告：“兩架飛往莫斯科市的無人機被摧毀。”同一消息說，其中一枚攜帶瞄準首都的導彈無人機被俄羅斯防空系統在莫斯科西南部的卡盧加地區擊落，第二架無人機則在莫斯科地區的奧金佐夫斯基地區被擊落。俄羅斯指責基輔發射了這些攻擊裝置。

據莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧 (Sergei Sobyanin) 也在電報群上發布的消息稱，這兩架無人機於當地時間凌晨 4 點（格林威治標準時間 0100）左右被擊落。

據俄羅斯國防部說，在克里米亞，“塞瓦斯托波爾市附近，兩架無人機被開啟的防空裝置擊中，另外九架無人機被電子戰手段摧毀，稱是在擊中目標之前就墜入黑海”。

據法新社說，最近幾周，烏克蘭無人機對俄羅斯控制領土的襲擊有所增加，通常針對莫斯科和 2014 年吞併的克里米亞半島。

昨天，俄羅斯宣布擊落兩架飛往俄羅斯首都的烏克蘭無人機。 周一，莫斯科聲稱在卡盧加地區摧毀了另一架烏克蘭機器。官方消息還說周四在莫斯科地區擊落了另外七架無人機。

俄羅斯當局上周六還宣布，他們挫敗了烏克蘭無人機在塞瓦斯托波爾附近的襲擊，塞瓦斯托波爾是克里米亞的主要港口和俄羅斯基地。

7月，烏克蘭無人機炸毀了半島上的一個彈藥庫，還損壞了連接克里米亞和俄羅斯的刻赤大橋，該大橋專門用於向烏克蘭前線的俄羅斯軍隊運輸裝備。

最近幾周，烏克蘭海軍無人機還多次瞄準俄羅斯船隻，其中包括周六的一艘俄羅斯油輪。

烏克蘭總統澤連斯基七月底曾警告：“戰爭即將降臨在俄羅斯領土（……），這是一個不可避免、自然且絕對公正。”

烏克蘭對邊境地區的襲擊近幾個月來也越來越頻繁。

別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫·格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov) 周三宣布，距離烏克蘭邊境僅幾公里的俄羅斯村莊戈爾科夫斯基 (Gorkovsky) 遭到轟炸，造成 1 人死亡、4 人受傷。

俄羅斯國防部長紹伊古周三在對軍隊官員的講話中談到俄羅斯邊境軍事安全威脅“倍增”。

俄羅斯當局周三還報告，烏克蘭對頓涅茨克的轟炸造成 3 人死亡、11 人受傷，頓涅茨克是烏克蘭東部親俄武裝分子的據點。當地州長報告稱，周三至周四夜間，在烏克蘭西北部杜布諾前線，一場無人機襲擊摧毀了一個燃料庫。

法新社稱，關於烏克蘭軍隊反攻態勢新進展，迄今為止僅成功奪回了少數村莊，烏克蘭軍隊在某些地區取得了“部分成功”，而俄羅斯軍隊也在東北部庫皮揚斯克附近受到攻擊。