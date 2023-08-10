莫斯科東北方一煙火庫大爆炸 12人失蹤

軍事

歐洲 – 俄烏戰爭近18個月，俄羅斯8月9日擊落兩架進犯莫斯科的無人機。俄羅斯官員指出，位於首都莫斯科東北方的謝爾吉耶夫鎮（Sergiyev Posad）9日驚傳爆炸巨響，一座煙火倉庫被炸成廢墟，仍有12人失蹤。9日這起爆炸造成至少1人喪生，調查人員研判源頭可能是一座存放煙火的倉庫。

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謝爾吉耶夫鎮公所在社群媒體上發文表示：“通報有12人失蹤。”

謝爾吉耶夫鎮位在莫斯科東北方56公里處。鎮公所官員表示，搜救工作持續進行中。現場可以見到持電鋸的搜救人員漏夜在倒塌建物斷垣殘壁之間作業，消防隊則對悶燒的殘骸灑水。

爆炸原因目前仍不得而知。調查人員表示，一家煙火公司技術主管已經遭到拘留，依違反工業安全予以刑事立案。

近日黑海衝突升溫，成為俄烏戰爭關鍵前線，烏克蘭總統澤連斯基警告，可能摧毀俄國黑海艦隊。不過，澤連斯基也坦承反攻速度不如預期，西方官員指出，目前是俄烏戰爭最困難時刻。捷克贈送烏克蘭首套F-16模擬器，美國軍援烏克蘭的M1艾布蘭主力戰車9月也將送達，不知能否扭轉戰況。

俄防長宣稱波蘭意圖佔領烏克蘭西部，並計畫加強西部邊境軍力，以因應芬蘭、瑞典加入北約後的局勢。波蘭因越境移民大幅激增，將加派2千軍人駐守接壤白俄羅斯的邊界。

《法新社》報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）透過Telegram表示，9日有2架試圖飛越首都的無人機被擊落，其中1架在莫斯科南郊的多莫傑多沃地區（Domodedovo），第2架在莫斯科以西的明斯克高速公路（Minsk highway）地區，但並未透露無人機來源的詳細訊息，並指出“目前沒有與事故相關的傷亡消息”。

俄羅斯國防部則表示，上述事件是烏克蘭試圖使用無人機發動襲擊。