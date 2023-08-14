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瑞典可持續發展政策回歸核能
北歐 – 位於斯堪的納維亞半島上的北歐國家瑞典，做手調整其核能戰略。斯德哥爾摩當局打算在未來20年添置10個常規反應堆。
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據本台法廣（RFI）法文網報道，瑞典的能源政策正在發生180度的大轉彎。去年（2022年）10月上台的新政府打算重振核能工業。斯德哥爾摩（Stockholm）當局已於上周三調整了原先的路線圖，以便建造新的反應堆。
-- 瑞典官方打算增添新的常規反應堆 -
本台法廣（RFI）通訊員卡洛塔（Carlotta Morteo）於三天前2023年08月10日上星期四發自斯德哥爾摩（Stockholm）的消息說，瑞典現有30%的電力來自核能。未來則計畫在2045年之前，添置10個新的常規反應堆。瑞典環境部長羅米娜·波爾莫卡塔里夫人（Mme Romina Pourmokhtari）表示，這麼做是為了實現能源轉型，必須讓發電量翻倍。但風能和太陽能還不夠。
瑞典新政府親核能的政治信號是清晰的，但問題在於資金。斯德哥爾摩（Stockholm）當局承諾，投資所需的花費不會轉嫁給納稅人或消費者。瑞典政府表示，對企業而言，這將可能是有利可圖的。官方目前尚未給出細節。具體的提案預計將於秋季提交議會。
-- 瑞典曾就核能未來組織過全民公投 -
本台法廣（RFI）法文報道指出，瑞典目前仍有6個反應堆，分別分布在3個不同的發電站。它們都是在上一世紀70年代至80年代之間啟用的。其它的反應堆則已在1999年之後停止運營。就核能問題，瑞典曾在1980年組織過一次沒有約束力的全民公投。當年的這一表決結果有利於逐步放棄核能。
（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）
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