瑞典可持續發展政策回歸核能

RFI法廣 / 能源主權

北歐 – 位於斯堪的納維亞半島上的北歐國家瑞典，做手調整其核能戰略。斯德哥爾摩當局打算在未來20年添置10個常規反應堆。

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RFI Image Archive / Suède : le nouveau gouvernement de droite a décidé de relancer l’atome, qui produit aujourd'hui 30% de l'électricité du pays. Ici, The new Swedish government pose for a family photo outside of the parliament in Stockholm, Tuesday Oct. 18, 2022. Front left, Seniors and Social Insurance Minister Anna Tenje, Culture Minister Parisa Liljestrand, Labor Market and Integration Minister Johan Pehrson. Second row left, Defense Minister Pal Jonson, EU Minister Jessika Roswall, Finance Minister Elisabeth Svantesson, Energy and Minister of Business Ebba Busch, Prime Minister Ulf Kristersson, Minister of Education Mats Persson and Minister of Migration Maria Malmer Stenegard. Third row left, Minister of Health Acko Ankarberg Johansson, Minister of Climate and Environment Romina Pourmokhtari, Minister of Financial Markets Niklas Wykman, Minister of Education Lotta Edholm, Minister of Social Affairs Jakob Forssmed, Minister of Rural Affairs Peter Kullgren, Minister of Justice Gunnar Strommer and Minister of Social Services Camilla Waltersson Gronvall. Back row left: Minister of Civil Defense Carl-Oskar Bohlin, Minister of Foreign Affairs Tobias Billstrom, Minister of Aid and Foreign Trade Johan Forssell, Minister of Gender Equality Paulina Brandberg, Minister of Civil Affairs Erik Slottner and Minister of Infrastructure and Housing Andreas Carlson. AP - Fredrik Sandberg / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網報道，瑞典的能源政策正在發生180度的大轉彎。去年（2022年）10月上台的新政府打算重振核能工業。斯德哥爾摩（Stockholm）當局已於上周三調整了原先的路線圖，以便建造新的反應堆。

-- 瑞典官方打算增添新的常規反應堆 -

本台法廣（RFI）通訊員卡洛塔（Carlotta Morteo）於三天前2023年08月10日上星期四發自斯德哥爾摩（Stockholm）的消息說，瑞典現有30%的電力來自核能。未來則計畫在2045年之前，添置10個新的常規反應堆。瑞典環境部長羅米娜·波爾莫卡塔里夫人（Mme Romina Pourmokhtari）表示，這麼做是為了實現能源轉型，必須讓發電量翻倍。但風能和太陽能還不夠。

RFI Image Archive / La Suède veut relancer son industrie nucléaire. Le gouvernement suédois incite ses citoyens à faire des économies d'énergie face à la flambée des prix de l'électricité. (illustration) © AP - Janerik Henriksson / RFI Image Archive

瑞典新政府親核能的政治信號是清晰的，但問題在於資金。斯德哥爾摩（Stockholm）當局承諾，投資所需的花費不會轉嫁給納稅人或消費者。瑞典政府表示，對企業而言，這將可能是有利可圖的。官方目前尚未給出細節。具體的提案預計將於秋季提交議會。

-- 瑞典曾就核能未來組織過全民公投 -

本台法廣（RFI）法文報道指出，瑞典目前仍有6個反應堆，分別分布在3個不同的發電站。它們都是在上一世紀70年代至80年代之間啟用的。其它的反應堆則已在1999年之後停止運營。就核能問題，瑞典曾在1980年組織過一次沒有約束力的全民公投。當年的這一表決結果有利於逐步放棄核能。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

RFI Image Archive / Suède : la ministre de l’Environnement Romina Pourmokhtari qui table sur la construction de 10 nouveaux réacteurs conventionnels d’ici 2045. Ici, le gouvernement suédois a annoncé aider les ménages du pays jusqu'à 600 euros face à la hausse du prix de l'électricité. (illustration) © AP - Anders Wiklund / RFI Image Archive

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