俄前副防長、東部軍區前司令日德科“長期患病後”去世

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據俄新社報導，俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區州長捷格加廖夫8月16日通過其“電報”平台宣布，俄聯邦英雄、俄國防部前副部長、東部軍區前司令根納季·日德科（Gennady Zhidko）上將在長期患病後於莫斯科去世。他享年58歲。

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報導指，日德科1965年9月12日出生於烏茲別克蘇維埃社會主義共和國，1987年畢業於塔什干高等坦克指揮學校。2016年擔任俄羅斯駐敘利亞武裝部隊參謀長，2018年擔任俄羅斯東部軍區司令。2021年，日德科被任命為俄國防部副部長，2022年再次擔任俄羅斯東部軍區司令。

2022年春夏之交，日德科在烏克蘭率領俄羅斯軍隊駐紮了數月。2022年10月，俄羅斯國防部長紹伊古正式宣布蘇羅維金大將接替日德科的職務。捷格加廖夫在悼文中寫道，“在敘利亞，根納季·瓦列里耶維奇（·日德科）領導了我們部隊的總部，在哈巴羅夫斯克擔任東部軍區部隊司令，在莫斯科擔任俄羅斯國防部副部長。”

2022年3月，日德科作為俄羅斯武裝部隊11名重要軍事領導人之一被列入美國制裁名單。由於支持入侵烏克蘭戰爭，他受到27個歐盟國家、英國、烏克蘭、美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、日本、新西蘭的制裁。