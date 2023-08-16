挑戰俄羅斯轟炸 烏克蘭糧食貨輪再啟航 貨輪微妙間接含有中國資本？

烏克蘭/俄羅斯/中國/敖德薩/黑海

烏克蘭今天報告，一艘糧食集裝箱船周三啟航離開了黑海敖德薩港。俄羅斯在一夜之間再次襲擊了烏克蘭多瑙河岸港口與糧食儲存設施。莫斯科在放棄糧食出口協議後威脅要瞄準貨輪航運。法新社稱，烏克蘭糧船啟航顯示在挑戰俄羅斯的轟炸。

根據烏克蘭基礎設施部新聞辦公室提供的資料，2023 年 8 月 16 日星期三，"約瑟夫-舒爾特 "號集裝箱船駛離敖德薩港，通過為來自烏克蘭黑海港口的商船設立的臨時通道啟航。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭報告糧倉遭遇新襲擊但貨船今天再次奮勇啟航。與一家中國銀行共同擁有該船的伯恩哈德·舒爾特船舶管理公司（BSM）證實該船正在前往伊斯坦布爾的途中。莫斯科仍然威脅要瞄準航運。

烏克蘭官員表示，隔夜空襲損壞了多瑙河雷尼的筒倉和倉庫，這是戰時糧食出口的重要路線。他們張貼了被毀壞的儲存設施以及成堆散落的穀物和向日葵的照片。

莫斯科方面沒有發表評論。一位業內人士表示，該港口仍在繼續運營。周三上午消息傳出後，基準芝加哥小麥期貨上漲約 1%，周二從兩個月低點回升，稍稍增加了漲幅。

自7月中旬退出聯合國支持的烏克蘭糧食出口協議以來，俄羅斯定期對烏克蘭港口和糧倉進行空襲。它威脅要將任何離開烏克蘭的船隻視為潛在的軍事目標。周日，它向一艘駛向烏克蘭的船隻鳴槍示警。

儘管面臨這些威脅，烏克蘭上周還是宣布在黑海建立一條“人道主義走廊”，以釋放因俄羅斯事實上的封鎖而被困在其港口的貨船，並承諾完全透明，以表明這些貨船沒有任何軍事目的。

與一家中國銀行共同擁有該船的伯恩哈德·舒爾特船舶管理公司（BSM）證實該船正在前往伊斯坦布爾的途中。

據路透社稱，烏克蘭是主要的穀物和油籽出口國，聯合國表示，烏克蘭的供應對於饑餓問題日益嚴重的發展中國家至關重要。庫布拉科夫和航運公司都沒有具體說明約瑟夫·舒爾特號上的貨物，但穀物很少用集裝箱運輸。

烏克蘭糧食遭受襲擊之前，烏克蘭於六月初發動了西方支持的反攻，試圖將俄羅斯軍隊趕出他們在南部和東部佔領的領土。

反攻的前線沿線廣泛的俄羅斯防禦工事和雷區使烏克蘭軍隊難以突破，但他們周三宣布奪回了另一個村莊，這是自 6 月 27 日以來他們宣布奪回的第一個村鎮。

在俄羅斯退出黑海糧食協議後，烏克蘭轉向其多瑙河港口，尋求更好的本國糧食和化肥出口條件。

河港曾占糧食出口的四分之一左右，現已成為烏克蘭糧食的主要出口路線，這些糧食也通過駁船運往羅馬尼亞黑海康斯坦察港繼續裝運。

該報道說，本月早些時候，俄羅斯襲擊了與羅馬尼亞隔多瑙河相望的烏克蘭主要內陸港口伊茲梅爾，加大武力阻止烏克蘭出口糧食，導致全球糧價上漲。周日，一艘俄羅斯軍艦在黑海西南部向北行駛時向一艘貨船鳴槍示警，這是俄羅斯自退出糧食協議以來首次向烏克蘭以外的商船開火。莫斯科表示，該船的船長沒有回應暫停檢查的請求。基輔表示，這一事件嚴重違反了國際法。