西班牙新議會明天對決 造王者也是分裂家普伊格德蒙特前景引聚焦

西班牙/青年黨/普伊格德蒙特

在 7 月底西班牙議會選舉中當選的 350 名議員將於 7 月 17 日星期四舉行會議，開始新一屆議會。加泰羅尼亞人卡萊斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）雖然缺席但吸引了所有人的目光，因為社會黨絕對需要普伊格德蒙特所在政黨 "青年黨"（Junts）的支持才能繼續執政。普伊格德蒙特要在明天會前指導定乾坤。

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西班牙政治：加泰羅尼亞流亡者卡萊斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）是馬德里多數派政治的幕後推手。

而如果社會黨人佩德羅-桑切斯（Pedro Sanchez）要在西班牙繼續掌權，普伊格德蒙特的加泰羅尼亞政黨 "青年黨"（Junts）的支持將起決定性作用。

據本台駐馬德里記者 Elise Gazengel 報道，六年前，加泰羅尼亞自治區前主席卡萊斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）因遭指控分裂國家而逃離西班牙。現在議會組成後，7 月底選出的 350 名新議員明天將就議會主席和主席團八名成員進行投票。

社會黨及其盟友絕對需要來自加泰羅尼亞支持獨立的政黨 "青年黨 "的七名議員的支持，就像他們在下屆政府主席就職典禮上所做的那樣。普伊格德蒙特作為 "造王者"，實際上將在周四上午 8 點，也就是選舉前兩小時的最後一刻與他的黨派議員會商，以決定他們的立場。

社會黨方面正試圖通過提議加泰羅尼亞人狂熱支持的巴利阿里群島前總統弗朗西娜-阿爾門戈爾（Francina Armengol）擔任議院主席來贏得民族主義者的支持。

普伊格德蒙特還在等待。他在社交網絡 X 上警告說："賭注正在上升"，他然後呼籲 "耐心 "和 "堅持"。

未知他本人的命運，在明天的議會會是如何。