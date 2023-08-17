侵烏戰讓俄羅斯經濟陷強弩之末

俄羅斯/經濟

經濟學家認為，本周盧布的劇烈波動並不是一場迫近的金融危機的開始，而是俄羅斯經濟前景僵化的徵兆。飽受戰爭摧殘的俄羅斯經濟已是強弩之末。

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據華爾街日報今天報道稱，本周，盧布跌至俄羅斯入侵烏克蘭初期以來的最低水平。俄羅斯央行本周大幅加息以阻止盧布暴跌，這表明克里姆林宮面臨一個新的現實：俄羅斯經濟已達到速度極限。

俄羅斯政府已向國內經濟注入了大量資金，以保證俄軍在烏克蘭的供應，並使俄企業和民眾免受這場戰爭的影響。得益於這種大水漫灌，俄羅斯經濟內部的需求正在上升，助推經濟從去年制裁引發的衰退中復蘇。但供應面則不然，由於俄羅斯被孤立和普遍的勞動力短缺，供應日益受限。

隨着盧布彙率跌至俄烏戰爭初期以來的最低水平，俄羅斯戰時經濟日益失衡的問題本周突然成為人們關注的焦點。克里姆林宮一名高級官員將彙率下跌歸咎於寬鬆的貨幣政策。就在盧布出現大跌的一天後，俄羅斯央行在一次緊急會議上將利率上調了3.5個百分點，理由是有必要穩定盧布幣值並拉低通脹。俄羅斯央行說，過去三個月俄羅斯折年率的通脹率為7.6%。

據該報道，盧布彙率已經反彈，目前1美元兌95盧布左右，周一則一度觸及102盧布。經濟學家們認為，本周盧布的劇烈波動並不是一場迫近的金融危機的開始，而是俄羅斯經濟前景僵化的徵兆。