俄國突擊檢查土耳其外海商船 土方發出警告

國際貿易

國際 – 俄羅斯8月13日在土耳其外海對一艘貨船進行突擊檢查，將烏克蘭戰爭的惡果帶到北大西洋公約組織的另一個前線，並升高了風險，而在此同時，安卡拉(Ankara)正試圖說服莫斯科回到一項能夠使黑海恢復部份平靜的穀物出口協議。土耳其總統府17日宣布，土耳其在周日向一家土耳其公司開往烏克蘭南部伊茲梅爾港的貨船開槍示警後，向俄羅斯發出了“警告”。

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土耳其方面表示，“俄羅斯的對話者已被警告要避免此類可能加劇黑海緊張局勢的舉措。”此艘貨船雖然懸掛帕勞國旗，但屬於土耳其一家公司。

俄羅斯武裝海軍陸戰隊在8月13日，在土耳其西北方外海60公里處，透過直升機突擊檢查一艘母港位於土耳其的船隻。事發地點雖然屬於國際水域，但是非常接近伊斯坦堡(Istanbul)，莫斯科稱是對這艘要前往烏克蘭的船隻進行檢查。

多位分析家表示，這起事件考驗著土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)要維持與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)良好關係的決心。土耳其已邀請普京8月前往土耳其討論恢復這項由聯合國斡旋所達成、目的在保護烏克蘭穀物出口的協議。

自俄羅斯7月離開黑海穀物協議以來，俄羅斯與烏克蘭都發出警告，並對各自外海的船隻發動攻擊。這些引發人們擔憂，整個黑海的商業船運風險將會升高。

雖然烏克蘭和其他一些西方國家已經為烏克蘭的出口提出數條替代路線，但是同樣與基輔(Kyiv)關係良好的安卡拉，以安全為由默默反對這些路線。安卡拉想要西方國家接受俄羅斯的一些要求，而讓俄羅斯放棄其他要求，並在聯合國與土耳其的監督下重啟烏克蘭穀物出口。

俄羅斯在16日攻擊了更多的烏克蘭港口設施，即使基輔宣布一艘貨櫃船經過烏克蘭自己的“人道走廊”駛離敖德薩(Odesa)。“人道走廊”是烏克蘭與西方國家提出的替代選項之一。

聯合國貿發會議的新任秘書長秘書長麗貝卡·格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，聯合國貿易和發展會議正在聯繫各方回到談判桌，雖然這樣做很“困難”，部分考量到穀物基礎設施在最近遭到轟炸。