無論天長日久 烏克蘭決心收復被侵略領土

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭外交部長庫萊巴告訴法新社，烏克蘭軍隊自 6 月以來打響的反攻目標是解放整個烏克蘭，無論需要多長的時間。目前，烏克蘭軍隊的反攻，因俄羅斯軍隊地雷與導彈布防，進展艱難。

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烏克蘭外長庫萊巴稱， “我們的目標是勝利，以解放 1991 年邊界內領土的形式取得勝利。”

庫萊巴周三接受法新社採訪，他說："我們的目標是勝利，至於需要多長時間並不重要。" 庫萊巴指的是烏克蘭軍隊為奪回被莫斯科佔領的領土而進行的艱苦反攻。他說，"只要烏克蘭人民贊同這一目標，烏克蘭政府就會與人民攜手前進"。同時他承認 "烏克蘭正在為這場蹂躪這個與歐盟接壤的國家許多地區的衝突付出最大的代價"。

庫萊巴說，“在烏克蘭我們都累了。我累了，你們也累了。我們都是人。但事關重大，不能讓疲勞決定我們決策的性質"。

1991 年的邊界是蘇聯解體時獨立的烏克蘭的邊界，其中包括 2014 年被俄羅斯吞併的克里米亞半島。

烏克蘭於 6 月初發起反攻，成功奪回了少數幾個小城鎮，但面對的是固守在堅固防線後的俄羅斯軍隊。

基輔領導人承認，烏軍反攻的進展速度比預期的要慢。

當被問及西方盟國可能對基輔施加壓力，要求烏克蘭加快反擊速度時，部長回答說："我們沒有感覺到"。據庫萊巴稱，"公共領域的評論員和專家的聲音有所增加。這種情況是存在的，但在烏克蘭在南部或東部取得重大勝利後，這些聲音就會消失（......）。

不過，據庫萊巴說，他對一些評論感到有點惱火。他說："對於那些希望迅速取得勝利的人來說，正確的做法是加入烏克蘭外籍軍團，促進迅速取得勝利"。

雖然西方已經向基輔提供了價值數百億歐元的武器，但庫萊巴重申，在烏克蘭取得勝利之前，還是需要獲得更多武器。庫萊巴稱，"只要我們還沒有取得勝利，我們就需要更多的武器，我們必須向前邁進，因為戰爭是一個現實，在這個現實中，我們必須取得勝利。沒有其他解決辦法"。

庫萊巴還 保證不會在俄羅斯領土上使用西方提供的武器。庫萊巴說，”如果我們的合作夥伴要求我們保證這種或那種武器只能在烏克蘭領土上使用，我們就會給出這種保證。“

據庫萊巴說：”我們曾多次做出這樣的承諾，我們當然會遵守這些承諾。“