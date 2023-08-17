軍售俄羅斯：美國制裁朝鮮

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美國財政部宣布，美國制裁三個朝鮮實體。美國指控它們違反華盛頓對支持俄羅斯的限制，涉案公司試圖為朝鮮和俄羅斯之間的武器銷售提供便利。

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據美國財政部周三表示，在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭一年半之後，這三個實體與斯洛伐克人阿肖特-姆克蒂切夫（Ashot Mkrtychev）有勾聯。據美國財政部稱，面對在烏克蘭損失的彈藥和重型裝備，俄羅斯被迫向包括朝鮮在內的一小撮盟友求助。

據美國財政部表示，它已 "對與試圖支持俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國之間武器合同的制裁規避網絡有關的三個實體實施制裁"。

美國財政部說：這一制裁行動是美國持續戰略的一部分，旨在識別、揭露和瓦解試圖支持俄羅斯對烏克蘭發動野蠻戰爭的第三國行為者。

遭制裁的公司包括 Versor、Verus 和 Defense Engineering。據美國財政部稱，Mkrtychev 是 Versor 公司的董事長，Verus 公司的創始人和所有者，以及 Defense Engineering 公司的董事。據華盛頓稍早稱，他因在 2022 年底至 2023 年初期間 "與朝鮮官員合作"，"為俄羅斯獲取二十多種武器和彈藥，以換取從商用飛機、原材料到產品等各種材料送往朝鮮 "而於 3 月在美國受到制裁。

據法新社說，8 月 8 日，英國也宣布對 25 名個人實施制裁，其中包括阿肖特-姆克季切夫（Ashot Mkrtychev），"因為他參與了朝鮮和俄羅斯之間的未遂武器交易"。

美國官方周三的聲明援引財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布賴恩-納爾遜（Brian Nelson）的話說：美國將與盟友和合作夥伴一道，繼續致力於揭露和破壞支撐普京在烏克蘭發動殘酷戰爭的軍火貿易。

根據制裁措施，與美國管轄下的這三個實體有關的所有財產和利益都將被凍結。