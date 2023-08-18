俄羅斯關閉薩哈羅夫中心 法國譴責

法國/俄羅斯/薩哈羅夫中心遭關閉

法國今天譴責俄羅斯司法機構解散莫斯科薩哈羅夫中心，以及逮捕專門從事選舉觀察的非政府組織Golos的聯合主席及其成員。

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法國外交部批評說："薩哈羅夫中心是俄羅斯公民社會的一個受人尊敬的機構，也是諾貝爾和平獎獲得者安德烈-薩哈羅夫遺產的保存機構，該中心通過會議和展覽為自由和堅定的表達提供論壇。

據法國外交部強調說：薩哈羅夫中心自2014年被指定為 "外國代理人 "，從此該中心一直承受着來自俄羅斯當局的巨大壓力。

莫斯科市法院下令解散薩哈羅夫中心，法新社說，該中心是俄羅斯捍衛人權的最後支柱之一。

據法院稱，這個以蘇聯諾貝爾和平獎得主安德烈-薩哈羅夫（1921-1989 年）命名的協會在該機構章程規定的 "活動區域 "之外非法在俄羅斯組織活動。

據法國認為，這次解散 "再次表明俄羅斯當局對仍在俄羅斯自由表達意見的聲音，特別是參與捍衛人權的俄羅斯主要的非政府組織，如紀念協會和赫爾維蒂亞小組，進行鎮壓。

法國外交部還對非政府組織 Golos 的聯合主席和成員被捕表示 "深切關注"。

該組織的聯合主席格里戈里-梅爾科尼揚茨（Grigori Melkoniants）於周四被捕，他的律師米哈伊爾-比留科夫（Mikhaïl Birioukov）告訴法新社，他 "被當作嫌疑人 "接受審問。

法新社引述法國外交部譴責說：“這些鎮壓和任意行動再次表明俄羅斯當局蔑視法治和民主原則。”

今年 1 月，出於類似原因，同一法院解散了俄羅斯歷史最悠久的非政府人權組織莫斯科赫爾辛基小組，4 月又解散了專門研究種族主義和仇外心理的索瓦中心。