歐洲趕在秋冬之前灌滿天然氣儲備 稱讓普京再失敗

歐盟/俄羅斯/天然氣儲存

歐盟提前三個月多實現了天然氣儲存目標。但這可能並不意味着價格更低。但至少，歐洲天然氣儲存量達到90%，意味着普京再次失敗。

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歐洲天然氣基礎設施周四表示，成員國的天然氣商店目前容量已超過 90% 。POLITICO報道稱，隨着歐盟繼續擺脫對俄羅斯能源的依賴，歐盟的天然氣儲量周四創下歷史新高，在冬季供暖季節之前就已充滿。

這將使得克里姆林宮忙於填補去年全面入侵烏克蘭後決定切斷歐洲客戶的財務缺口。

但俄羅斯天然氣的減少也讓歐盟面臨全球液化天然氣（LNG）市場更大的價格波動。

根據歐洲天然氣基礎設施組織周四表示，成員國的天然氣儲存庫目前容量為 90.12%，輕鬆超過了布魯塞爾法律要求在 11 月之前達到 90% 的填充目標。

歐盟能源委員卡德里·西姆森（Kadri Simson）17日對《政治》POLITICO雜誌表示：“今天確認我們已經提前滿足了天然氣儲存要求，這突顯出歐盟已為冬季做好充分準備，這將有助於在未來幾個月進一步穩定市場。”

她補充說：“歐盟能源市場的狀況比去年這個時候要穩定得多。”她同時承認“最近幾周我們看到天然氣市場仍然敏感”，歐盟委員會將繼續關注歐洲大陸正走向寒冷的天氣變化。

這一消息凸顯了歐盟成功擺脫了對俄羅斯管道天然氣的依賴，戰前俄羅斯管道天然氣曾滿足歐盟約 40% 的需求。

莫斯科穩步切斷其歐盟客戶，大幅​​削減並最終切斷通過亞馬爾-歐洲和北溪管道的運輸，同時也減少了通過烏克蘭到達歐盟的運輸量。

歐盟的回應是轉向其他供應商並削減需求。

2022 年前 32 周，俄羅斯天然氣占歐盟進口量的比例下降至 23.6%，今年到目前為止，這一比例僅下降至 8.4%。這使得歐盟到 2027 年停止購買俄羅斯天然氣的承諾變得觸手可及。

據該報道，俄羅斯天然氣已大部分被從美國、挪威、阿塞拜疆和其他國家進口的天然氣所取代，導致價格較 2022 年的峰值大幅下降。去年 8 月，荷蘭 TTF 天然氣定價指數達到每兆瓦時 320 歐元；本周價格徘徊在 38 歐元左右。

然而，天然氣成本仍然高於戰前，當時天然氣價格波動在每兆瓦時 20 歐元左右，這意味着家庭的費用更高，歐洲工業的生產率更低。

分析師預計，鑒於卡塔爾和美國等供應商的液化天然氣產能增加將於 2024 年中期投入使用，這將是短缺問題成為嚴重問題的最後一個冬天。

然而，一些中歐國家，特別是奧地利，仍然依賴通過穿越烏克蘭的管道運輸的俄羅斯進口產品。基輔表示不打算重新談判該過境協議，該協議將於明年底到期。這為那些仍然依賴莫斯科化石燃料的人創造了一個嚴格的最後期限。

據該報道，失去最可靠的歐洲客戶對克里姆林宮來說是一個巨大的打擊。俄羅斯財政部稱，今年前 7 個月能源出口收入下降 41%，至 434 億美元。與此同時，盧布觸及16 個月低點，本周跌破了 1 美元兌 100 美元以上的象徵性基準。這使得俄羅斯更難繼續支撐其孤立的經濟、支付士兵的工資以及從國外購買武器。倫敦國王學院戰爭研究系高級講師娜塔莎·庫爾特表示，“最終，政府將優先考慮軍事支出”，而經濟困境對許多普通俄羅斯人來說“意味着困難”。

與此同時，總部位於莫斯科的研究公司 Romir 周三公布了一項針對 3,500 名俄羅斯人的民意調查，發現近五分之一的俄羅斯人不得不減少在食品和必需品上的支出以省錢，這一數字比上個月增加了 3%。