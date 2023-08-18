烏克蘭無人機突襲莫斯科 距離克里姆林宮不足5公里

俄羅斯/烏克蘭/無人機

俄羅斯官員報告，一架烏克蘭無人機今天周五被俄羅斯防空系統擊落，但目擊消息稱該無人機襲擊撞向莫斯科市中心的一棟建築。該大樓頂部半壁損壞嚴重。雖然俄羅斯官方稱攔截勝利，但也承認，該無人機襲擊造成擾俄羅斯首都所有民用機場的空中交通大亂。

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俄羅斯稱烏克蘭無人機損壞莫斯科建築並擾亂空中交通。一名在該地區的路透社目擊者稱聽到了“強烈的爆炸聲”。路透社的圖像顯示，工作人員和緊急救援人員正在檢查無人機擊中的一棟非住宅建築受損的屋頂。

俄羅斯國防部和莫斯科市長都表示，周五凌晨，俄羅斯防空系統摧毀了一架無人機，該無人機隨後落在莫斯科博覽中心綜合體的一棟非住宅建築上，沒有造成人員傷亡。該博覽中心是一個大型展覽館和多功能廳，距離克里姆林宮不到 5 公里（3.1 英里）。

俄羅斯國防部表示：“莫斯科時間凌晨4點左右，基輔政權使用無人機對位於莫斯科和莫斯科地區的物體發動了另一次恐怖襲擊。”

俄羅斯首都周圍的四個主要機場——伏努科沃、多莫傑多沃、謝列梅捷沃和茹科夫斯基——的空中交通一度暫停，但後來又重新開放。俄羅斯航空運輸機構表示，有七架航班被改道至其他機場。

據路透社說，自五月初一架無人機在克里姆林宮上空被摧毀以來，俄羅斯境內遭無人機空襲有所增加。5 月下旬，首都的平民區曾遭到襲擊，本月早些時候，莫斯科的一個商業區在三天內兩次遭到襲擊。

基輔方面沒有回應。烏克蘭通常不會評論誰是襲擊俄羅斯領土的幕後黑手，儘管官員們公開表示對這些襲擊感到滿意。

該報道稱，俄羅斯於 2022 年 2 月入侵烏克蘭，引發了一場戰爭，給烏克蘭東部和南部大片地區帶來了破壞，造成數十萬人死傷，並引發了俄羅斯與西方關係自 1962 年古巴導彈危機以來最嚴重的破裂。