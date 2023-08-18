美國同意丹麥荷蘭向烏克蘭提供F-16戰機

提供F-16戰機

歐洲 – 美國周五表示，一旦烏克蘭飛行員接受培訓，美國已批准丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣美國 F-16 戰鬥機，烏克蘭國防部長表示，這是“一個特大的好消息”。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人表示， “這樣，當烏克蘭第一批飛行員完成訓練，烏克蘭就能夠充分利用其新能力。F-16將為烏克蘭的防禦和威懾能力做出貢獻。”

“來自我們美國朋友的好消息！”烏克蘭國防部長奧萊克西·雷茲尼科夫立即在推特上表示歡迎。

自俄羅斯入侵開始以來，基輔持續不斷地呼籲西方提供戰鬥機與莫斯科軍隊作戰，莫斯科軍隊在空中的戰力在現階段遠遠佔優勢。美國對盟友轉售或轉讓美國軍事裝備有着嚴格的規定。

目前尚不清楚烏克蘭飛行員完成訓練的日期。這項由 11 個國家組成的聯盟舉行的培訓定於本月開始，官員們表示，他們希望飛行員能夠在 2024 年初做好準備。

荷蘭國防部長卡伊薩·奧隆格倫周五對這一批准表示歡迎。她在推特上表示， “這使我們能夠解決培訓烏克蘭飛行員的問題”。

但“一切都需要時間，”奧隆格倫女士對荷蘭新聞機構 ANP 說。 據 ANP 報道，她表示，荷蘭需要幾個月的時間才能真正派遣 F-16戰鬥機。

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫7月份表示，莫斯科將把F-16戰鬥機的交付等同於“核”威脅。

儘管從長遠來看，交付戰鬥機應該對烏克蘭有幫助，但事實仍然是，烏克蘭軍隊將無法迅速從中受益。烏克蘭空軍發言人尤里·伊格納特16日接受烏克蘭媒體採訪時承認，“我們將無法在今年秋天和冬天用F-16戰機保護烏克蘭。”