提供F-16戰機

美國同意丹麥荷蘭向烏克蘭提供F-16戰機

歐洲 – 美國周五表示，一旦烏克蘭飛行員接受培訓，美國已批准丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣美國 F-16 戰鬥機，烏克蘭國防部長表示，這是“一個特大的好消息”。

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An F-16 combat jet of the US Airforce is prepared for practice flights ahead of the Air Defender Exercise 2023 at the military airport of Jagel, northern Germany, on June 9, 2023.
An F-16 combat jet of the US Airforce is prepared for practice flights ahead of the Air Defender Exercise 2023 at the military airport of Jagel, northern Germany, on June 9, 2023. via REUTERS - POOL
作者： 法廣
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美國國務院發言人表示，  “這樣，當烏克蘭第一批飛行員完成訓練，烏克蘭就能夠充分利用其新能力。F-16將為烏克蘭的防禦和威懾能力做出貢獻。”

 “來自我們美國朋友的好消息！”烏克蘭國防部長奧萊克西·雷茲尼科夫立即在推特上表示歡迎。

自俄羅斯入侵開始以來，基輔持續不斷地呼籲西方提供戰鬥機與莫斯科軍隊作戰，莫斯科軍隊在空中的戰力在現階段遠遠佔優勢。美國對盟友轉售或轉讓美國軍事裝備有着嚴格的規定。

目前尚不清楚烏克蘭飛行員完成訓練的日期。這項由 11 個國家組成的聯盟舉行的培訓定於本月開始，官員們表示，他們希望飛行員能夠在 2024 年初做好準備。

荷蘭國防部長卡伊薩·奧隆格倫周五對這一批准表示歡迎。她在推特上表示，  “這使我們能夠解決培訓烏克蘭飛行員的問題”。

但“一切都需要時間，”奧隆格倫女士對荷蘭新聞機構 ANP 說。 據 ANP 報道，她表示，荷蘭需要幾個月的時間才能真正派遣 F-16戰鬥機。

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫7月份表示，莫斯科將把F-16戰鬥機的交付等同於“核”威脅。

儘管從長遠來看，交付戰鬥機應該對烏克蘭有幫助，但事實仍然是，烏克蘭軍隊將無法迅速從中受益。烏克蘭空軍發言人尤里·伊格納特16日接受烏克蘭媒體採訪時承認，“我們將無法在今年秋天和冬天用F-16戰機保護烏克蘭。”

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