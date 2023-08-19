普京突召侵烏戰軍頭開會

俄羅斯/烏克蘭/普京

俄羅斯克里姆林宮周六上午宣布，俄羅斯總統普京在俄羅斯南部頓河邊羅斯托夫會見了負責俄羅斯在烏克蘭侵略戰爭行動的一眾將軍。克里姆林宮沒有說明這次開會的具體時間，但俄羅斯官媒播放的圖片顯示，會晤是在夜間舉行的。而普京微妙選擇在邊境城市開會。

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俄羅斯總統普京會見軍頭的城市，稍早曾被稱作是兵變的瓦格納僱傭軍揮師佔領的地方。據克里姆林宮在官方報告中說："普京在頓河畔羅斯托夫特別軍事行動總部舉行了一次會議。普京聽取了俄羅斯武裝部隊參謀長瓦列里-格拉西莫夫、各區指揮官和其他官員的報告。

根據俄新社播放的一段視頻，視頻中普京身着西裝，在黑暗中走出吉普車，然後由身着軍裝的格拉西莫夫將軍迎接。視頻還顯示普京主持與高級軍事官員的會議。

頓河畔羅斯托夫毗鄰烏克蘭，已成為俄羅斯侵略烏克蘭的部隊的行動中心。今年 6 月，瓦格納僱傭兵也在該城發動了一場聲勢浩大的兵變，他們在結束叛亂前曾短暫佔領了軍隊總部。

瓦格納的僱傭兵希望推翻蓋拉西莫夫將軍，自這次叛亂失敗後，蓋拉西莫夫將軍就很少公開露面了。

據法新社說，至於普京，他很少訪問靠近俄羅斯進攻烏克蘭的地區。

此前，美國已於周五為丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣美國 F-16 戰鬥機開了綠燈。