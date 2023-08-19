《法蘭克福彙報》：遏制中國對華盛頓來說十分重要

德國媒體對美日韓峰會表示了關注。媒體普遍認為，這是三方針對中國發出的一個信號。

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德國電視一台表示，在與中國的緊張局勢不斷增長的情況下，美國、日本和韓國相互靠近，在戴維營三國峰會上，就每年的軍演和密切磋商達成了協議。這是三國嘗試並肩抵禦中國和北朝鮮。拜登稱，這是合作新時代的開始。中國則指責對方氣勢洶洶的行為。

德國電視二台認為，美日韓擴大合作，三方明顯對中國和北朝鮮發出了警告信號。如果北京侵犯其中任何一個國家的安全利益，它就必須考慮所有三個盟友的反應，在極端情況下，還包括其軍事反應。這是不是印度太平洋地區的小北約？

《法蘭克福評論報》表示，任何人都不應該被美日韓峰會的和諧圖片所欺騙。面對中國和朝鮮的威脅，三國走到了一起。但人們仔細觀察的話，還是能看到差異。首爾面對北京較為克制。一方面，中國是重要貿易夥伴，另一方面，沒有中國，朝韓衝突就無法取得進展。而韓日之間的歷史問題也還沒有完全擺平。另一方面，日本政府大幅增加防衛預算，告別了數十年的和平態度。但日本人口尚未完全實現這一轉變。為此，三方必須努力解決一些問題，才能維持聯盟的活力。德國和其他歐盟國家應該密切關注峰會的預期結果。如對結果不滿意，就應該告訴對方。

《法蘭克福彙報》稱，這是美日韓三國反中國。美國與日本和韓國的新合作是典型的權利平衡政治。它有一天甚至可能對歐洲產生影響。三方的合作可能會導致在緊急情況下採取聯合行動。美國在亞洲地區最親密的兩個盟友之間的合作從未如此密切。面對來自朝鮮特別是中國的威脅，韓國和日本在美國的保護傘下走到了一起。而北京和平壤都會與莫斯科進行更密切的合作。這是典型的權力平衡政治。歐洲人應該對此進行仔細觀察。日韓首腦是拜登在戴維營的首批外賓。拜登希望建立一個在他統治期之後仍然能夠持續存在的結構。在整個冷戰時期，亞洲沒有發生過這樣的事情。這再次表明，遏制中國在華盛頓的議程上是何等重要。同時還要保衛歐洲，即便是最強大的軍事和經濟強國，在某個時候也無法做到這一點。沒有這麼大的實力。