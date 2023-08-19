澤連斯基到訪斯德哥爾摩 商討支付戰機一事

軍事

歐洲 – 烏克蘭總統澤連斯基(Volodimir Zelensky)在離斯德哥爾摩不遠的“秘密地點”會晤了瑞典首相，討論的事宜是瑞典交付鷹獅戰鬥機(Gripen)。

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澤連斯基還提到了在本土製造CV-90戰車的計畫。除與瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）舉行會晤之外，澤連斯基還將會晤王室成員，感謝他們自俄羅斯入侵以來的支持。

在 Telegram 上發布的宣布他訪問的消息時，烏克蘭總統提到討論的主題有雙邊合作，特別是在工業和國防領域的合作、烏克蘭歐洲一體化和歐洲-大西洋領空安全問題”。

這次訪問瑞典是俄羅斯入侵烏克蘭一年半之後。7月中旬，土耳其總統埃爾多安表示對瑞典入約“放行”，但仍需要土耳其議會的正式批准。匈牙利國會也尚未批准瑞典加入北約的申請。瑞典首相剋里斯特松再次表示，希望一切能夠儘快進行。

2022年5月，瑞典和芬蘭同時申請加入北約，同年7月北約30個成員國的代表簽署瑞典和芬蘭加入條約的議定書。按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸收新成員。芬蘭已於今年4月4日正式獲准加入北約，但瑞典的入約議定書尚未獲得土耳其和匈牙利的批准。