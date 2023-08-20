再為F-16：澤連斯基馬不停蹄飛抵丹麥

烏克蘭/澤連斯基/丹麥

烏克蘭總統澤連斯基於周日下午抵達北歐國家南部的一個丹麥空軍基地，兩天前，荷蘭和丹麥聯合政府均獲得美國批准，向烏克蘭派遣美國F-16戰鬥機。

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兩名法新社記者現場注意到，在對荷蘭進行突然訪問後，澤連斯基於當地時間下午 4:30 左右抵達斯克里德斯特魯普。 丹麥和荷蘭均承諾一旦烏克蘭飛行員接受培訓，將向基輔交付 F-16。

烏克蘭總統受到丹麥首相梅特·弗雷德里克森、外交部長拉斯·洛克·拉斯穆森和國防部長雅各布·埃勒曼-延森的歡迎。

丹麥瑪麗公主也在場。

據丹麥首相辦公室表示，澤連斯基一行將在這次訪問期間察看F-16戰鬥機並評估烏克蘭飛行員培訓的開始情況。

據丹麥首相弗雷德里克森在澤連斯基抵達前不久發表聲明說，“我為澤連斯基總統和第一夫人澤連斯卡正前來訪問丹麥感到自豪。” 弗雷德里克森說，“丹麥完全支持烏克蘭，並準備好這樣做，只要有必要。”

澤連斯基也在電報群上寫道：“我們正在 F-16 問題上取得進展”，他並承諾將“為烏克蘭戰士準備更多好消息”。

法新社說，幾個小時前，烏克蘭總統在埃因霍溫的荷蘭空軍基地突然抵達訪問，荷蘭首相在那裡正式向烏克蘭宣布交付 F-16 戰鬥機。

烏克蘭總統稱讚這是一個“歷史性”決定。

丹麥國防部長也表達了他的熱情。 雅各布·埃勒曼-延森 (Jakob Ellemann-Jensen) 在一份新聞稿中表示：“我感到自豪的是，丹麥和荷蘭向烏克蘭捐贈 F16 戰鬥機，以支持烏克蘭反對俄羅斯及其毫無意義的侵略，以及捍衛自由的鬥爭。”

丹麥國防部長還說，“丹麥對烏克蘭的支持是堅定不移的，通過捐贈 F-16 飛機，丹麥正在指明前進的方向。”