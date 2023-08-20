德國部長提議對中國外國直接投資採取更嚴格的規定

德國/中國

德國副總理提出了加強對中國投資審查的建議，因為德國作為歐洲最大的經濟體正在努力應對它的最大貿易夥伴之一中國日益增加的地緣政治風險。

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據英國金融時報今天報道稱，德國兼任經濟部長的綠黨議員羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)提出的措施將加強對德國半導體和人工智能等關鍵領域的外國直接投資的限制。就在幾周前，柏林警告稱，北京正在變得“更加壓制性”。對內對外都更積極”。

這些提議得到了一名政府官員的確認，出台之際正值歐洲和美國就西方與北京的經濟關係展開激烈辯論之際，但有可能在德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)的爭吵聯盟以及商業團體內部引發新的緊張局勢。

中國因日益增長的威權主義、對台灣的武力威脅以及儘管俄羅斯去年全面入侵烏克蘭而仍與俄羅斯保持密切關係而受到西方批評。

擬議的立法正在各政府部門進行磋商，此前柏林上個月發布了期待已久的中國戰略。該戰略稱，政府正在評估現有投資審查的有效性，作為更廣泛的關係評估的一部分。

德國三個聯合執政黨已經在從兒童撫養費到產業政策等一系列問題上陷入爭執。

社會民主黨（SPD）總理朔爾茨不像他的綠黨夥伴那樣急於採取措施大幅遏制與北京的經濟聯繫，朔爾茲擔心這些措施可能會損害與德國最大貿易夥伴國的政治和貿易關係。

德國總理在中國遠洋集團收購漢堡港口碼頭股份等問題上與內閣同事發生了衝突，包括哈貝克在內的綠黨部長們曾想阻止這一交易。

德國新措施並不針對中國科技行業的對外投資，但最近白宮對中國科技行業實施了新規定。

德國參與了歐盟關於如何應對這些措施的討論。

來自歐盟以外的企業和投資者在德國購買資產時已經受到審查，如果政府認為收購對公共秩序或國家安全構成威脅，則有權否決收購。

但哈貝克的提議旨在簡化和鞏固一系列現有規則。

一位熟悉這些提案的官員表示，儘管這些提案沒有明確提及中國，但對中國的主導地位或影響力被視為對西方經濟安全構成威脅的行業，如半導體、人工智能和量子計算，進行了更嚴格的限制。

哈貝克還尋求通過擴大審查投資類型的定義，打擊柏林方面認為中國規避現有規則的行為，例如根據許可協議獲取知識產權。

美國榮鼎集團研究歐洲與中國關係的專家諾亞·巴爾金錶示，這些提議表明哈貝克的經濟部“希望利用（對華）戰略的動力來調整一些政策——部分是為了限制總理府的迴旋餘地”。

他預計經濟部以及格林領導的外交部將“充分利用中國戰略中的語言來推動其更強硬的議程”。但他認為：“應該看看朔爾茨的反應。”這位德國官員強調，德國“現在是、將來仍然是一個開放的投資地”，將繼續歡迎國際投資者。然而，他們強調，外國直接投資“絕不能損害我們確保德國和歐洲經濟安全的目標”。