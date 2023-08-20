澤連斯基敦促多途儘速獲得戰機

烏克蘭/瑞典/戰機

烏克蘭總統澤連斯基罕見訪問瑞典。媒體報告烏克蘭感謝瑞典對基輔抵抗侵略的支持。據澤連斯基稱，他與瑞典首相烏爾夫-克里斯特松的討論圍繞瑞典第13次軍事援助計畫的準備工作，特別是瑞典CV90輕型坦克聯合生產議題。有消息稱，澤連斯基希望也從瑞典也獲得先進戰機，此前，美國批准荷蘭與丹麥向烏克蘭提供F-16 戰機。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社消息說，烏克蘭總統澤連斯基自俄羅斯入侵以來首次訪問了瑞典，他請求瑞典提供鷹獅戰機。

烏克蘭總統澤連斯基周六前往瑞典會見瑞典首相烏爾夫·克里斯特森，會見後表示，烏克蘭已開始與瑞典討論接收“鷹獅”戰鬥機以增強其防空能力的可能性。

這是澤連斯基自 2022 年 2 月俄羅斯入侵以來首次訪問瑞典，在美國批准丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣 F-16 戰鬥機之後，他將有關獲得“鷹獅”戰鬥機的談判視為進一步談判。

澤連斯基在與克里斯特森的聯合新聞發布會上表示：“今天，我們詳細討論了有關開放接收瑞典鷹獅的可能性的未來步驟。”澤連斯基證實說，這個話題將是他與其他瑞典官員會面的核心。

6月，瑞典政府表示將給予烏克蘭飛行員測試薩博製造的​​“鷹獅”戰鬥機的機會，但也表示需要更多的飛機來保衛瑞典自己的領土。

據澤連斯基周六還透露，烏克蘭飛行員已經開始在該型飛機上訓練。

瑞典首相剋里斯特森在講話中沒有提及“鷹獅”，但譴責了周六俄羅斯對烏克蘭切爾尼戈夫市發動的導彈襲擊，該襲擊造成七人死亡、90人受傷。

克里斯特森說：“這只會強化我們與烏克蘭站在一起的必要性。”

烏克蘭和瑞典還簽署了一項協議，烏克蘭將開始生產瑞典的CV90戰車。

稍早，美國批准從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16。路透社引述 一名美國官員周四表示，美國已批准在飛行員訓練完成後立即從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16戰鬥機，以抵禦俄羅斯入侵者。

烏克蘭一直在積極尋求美製F-16戰鬥機，以幫助烏克蘭軍隊對抗俄羅斯的空中優勢。

這位官員表示，華盛頓向丹麥和荷蘭正式保證，美國將在飛行員接受培訓後加快批准將 F-16 轉移到烏克蘭的請求。

而荷蘭外交部長沃普克·霍克斯特拉 (Wopke Hoekstra) 在消息平台 X（以前稱為 Twitter）上表示：“我們歡迎華盛頓決定為向烏克蘭派遣 F-16 戰鬥機鋪平道路。”

荷蘭外長延伸說，“現在，我們將與歐洲合作夥伴進一步討論這個話題。”