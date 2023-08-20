為 F-16 澤連斯基突訪荷蘭空軍基地

烏克蘭/荷蘭/F-16

烏克蘭總統澤連斯基周日抵達位於荷蘭南部埃因霍溫的荷蘭空軍基地，兩天前美國為向基輔派遣美國 F-16 戰鬥機開了綠燈。

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荷蘭政府發言人今天告訴法新社，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於周日12:00（格林尼治標準時間10:00）左右降落在荷蘭一座空軍基地。

目前尚不清楚荷蘭向烏克蘭交付F-16的時間確認和細節。

澤連斯基在他的電報群Telegram 賬戶上確認說："與第一夫人和我的團隊一起，我們已經抵達荷蘭"。

烏克蘭總統表示，"為烏克蘭提供 F-16 戰鬥機以保護我們的人民免受俄羅斯恐怖襲擊 "是此次訪問的主要目的。"他還說：烏克蘭正在變得更加強大。

烏克蘭與荷蘭兩國領導人將舉行一對一會談，然後於13:25（格林尼治標準時間11:25）舉行聯合新聞發布會。

周五，烏克蘭、荷蘭和丹麥對美國為荷蘭和丹麥向基輔派遣F-16飛機開綠燈表示歡迎，一旦烏克蘭飛行員接受了培訓，這對正在對俄軍發動艱難反擊的基輔來說是 "好消息"。

自俄羅斯開始入侵以來，基輔一直不懈地呼籲西方飛機來對抗莫斯科軍隊，因為莫斯科軍隊在現階段遠勝於基輔。

但美國對飛機的轉售或轉讓有嚴格的規定。

烏克蘭飛行員何時完成訓練尚不得而知。

由 11 個國家組成的聯盟原定於本月開始訓練，官員們表示希望飛行員能在 2024 年初做好準備。

俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫 7 月曾表示，莫斯科將把 F-16 戰鬥機的交付視為 "核 "威脅。

雖然從長遠來看，交付戰鬥機應該會對烏克蘭有所幫助，但事實上，烏克蘭軍隊並不能很快從中獲益，儘管其於 6 月發起的旨在重新奪回被俄羅斯佔領的所有領土的反攻迄今只成功奪回了少數幾個村莊。

在前往荷蘭之前，烏克蘭總統於周六訪問了他的盟友、希望加入北約的瑞典。

烏克蘭北部切爾尼戈夫市中心19日被俄羅斯導彈擊中，造成至少七人死亡，140 多人受傷，聯合國譴責稱這次襲擊 "令人髮指"。