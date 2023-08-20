西班牙女隊頭一遭奪得世界盃冠軍

西班牙/世界盃女足

西班牙隊憑藉年輕隊長奧爾加·卡莫納的進球，在周日於悉尼舉行的一場史無前例的女足世界盃決賽中以1-0戰勝歐洲冠軍英格蘭隊，首次奪得世界冠軍。

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本屆女足世界盃決賽，西班牙隊的年輕、創造力和傳球成效優於英國人的經驗和配合，但英國隊失去他們平時的平靜。 西班牙隊在領獎台上慶祝了她們的加冕，而在比賽中從未輸過的英國隊則在澳大利亞體育場的 75,700 名觀眾面前低着頭，罕見顯現出落寞。

在半決賽兩次失利後，去年加冕歐洲冠軍的英格蘭隊今年也首次打進世界盃決賽，但錯過了最後一步。 英國女隊未能奪回英格蘭自 1966 年男子世界冠軍以來一直在等待的女足世界冠軍。

奧爾加·卡莫納的隊友們在2022年獲得U17和U20世界冠軍後，就走上了最年輕的冠軍道路。

今天在上半場經常出現空位的情況下，西班牙人利用巴塞羅那足球俱樂部英格蘭後衛露西·布朗澤的失誤，導致中場丟球。23 歲的西班牙隊長奧爾加·卡莫納 (Olga Carmona) 完美地向左移動，她的射門直接抵到地面，欺騙了瑪麗·厄普斯 (Mary Earps)。

而英格蘭隊並沒有從球門進球補站起來。 即使在維格曼從更衣室回來後建立的下半場比賽新戰技中，她們仍然陷入困境。

西班牙隊可謂“劫後餘生”。因為去年 9 月，15 名國腳宣布不再參加選拔賽後，西班牙女足經歷了一場地震，情勢威脅到了球隊的崛起。 當地媒體多有批評。當然此後，15名“叛逆者”中的三人重返世界盃，包括巴薩中場球員艾塔娜·邦馬蒂（Aitana Bonmati）也是本屆世界盃的最佳球員之一。

據當選本屆賽事最佳球員、未來金球獎熱門人選的邦馬蒂反應道，“我想記住所有這些年來為之奮鬥的女性，是她們我們有更好的條件獲得冠軍，這個頭銜是屬於她們的”！