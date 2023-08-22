德教育部長：面對中國，需要更好地保護我們的研究

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德國教育與研究部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）8月21日在《法蘭克福彙報》發表評論文章稱，鑒於與中國等制度性競爭對手的緊張關係，德國必須使其學術實踐符合其安全利益。

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施塔克-瓦青格寫道，“我們正在經歷一個影響我們生活大部分領域的轉折點。其決定性因素是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭及其嚴重後果。甚至在此之前，世界就處於劇變之中：多極化、網絡威脅和制度性競爭，尤其是與中國的競爭，不斷加劇。”

施塔克-瓦青格說，“所有這些都會對科學和研究產生影響。因此，為了回應俄羅斯入侵烏克蘭，我的部門凍結了所有與俄羅斯正在進行和計畫中的活動。與此同時，我們對中國的批評也更加尖銳。”

施塔克-瓦青格表示，“這個轉折點需要採取更具戰略性的方法，協調科學自由的價值與我們的安全利益。今年，德國聯邦政府通過《國家安全戰略》和《對華戰略》為此制定了重要框架。為了實施它，現在有必要回顧以前的做法並質疑現有的思維模式。”

施塔克-瓦青格在文中寫道，“我們決不能天真地對待一個既定目標是將民用研究轉化為軍事應用並在關鍵技術方面取得主導地位的政權”。她提及，考慮到關鍵技術傳到中國的風險以及其可能將民用研究用於軍事目的，必須更好地保護在德國進行的研究。

施塔克-瓦青格建議與德國聯邦經濟與出口控制局（BAFA）合作，提高大學和研究機構的相關認知。該部門是德國聯邦經濟事務和氣候行動部下屬的機構，主要負責管理對外貿易、促進經濟、能源和氣候保護項目、執行軍備和高科技產品出口管制的行政審批。

施塔克-瓦青格表示，德國還必須重新考慮民用和軍事研究的嚴格分離，並指出美國和以色列等國家鑒於最近的技術進步並沒有作出這種區分。