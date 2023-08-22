美國務院同意對波蘭出售96架阿帕奇直升機，總價120億美元

波蘭/美國/北約

美國國防部國防合作安全局8月21日宣布，美國國務院已批准向波蘭出售“阿帕奇”武裝直升機及相關裝備，交易價值高達120億美元。據悉，波蘭請求購買96架“阿帕奇”直升機及相關裝備，其中包括1844枚“地獄火”導彈、96枚訓練用導彈和508枚“毒刺”導彈等。

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在俄羅斯去年全面入侵鄰國烏克蘭後，波蘭將增強該國軍事實力作為政府優先事項。波蘭於去年4月份簽署了一項價值約47.5億美元的協議，從美國購買250輛M1A2 SEPv3“艾布拉姆斯”主戰坦克，隨後又於今年1月簽署了價值14億美元的額外坦克協議，具體數量不詳。

美國國防部國防合作安全局周一向國會通報了這筆潛在的軍售案。這筆交易仍需得到國會批准。五角大樓表示，波音公司和洛克希德·馬丁公司是這些武器的主要製造商。

波蘭副總理兼防長布瓦什恰克（Mariusz Błaszczak）通過聲明表示，這些美製“阿帕奇”直升機“將首先部署到波蘭第18機械化師。不是全部，而是第一批。這是因為第18師將裝備‘艾布拉姆斯’坦克。這些直升機與艾布拉姆斯坦克配合得很好。”

布瓦什恰克指出，這兩種武器“共同構成了一股巨大的力量，一股抵抗的力量……我們想用它們來威懾我們的對手”。他介紹稱，“按照我和奧斯汀防長的安排，在手續完成、購買的直升機運抵波蘭之前，美國陸軍將用自己的資源向我們提供‘阿帕奇’直升機”。

波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）日前通過推特表示，“美國在烏克蘭背後建立自由世界的團結方面發揮了關鍵作用。我們需要這種團結才能前進。歐洲需要為自身安全採取更多措施，以擊退未來的任何常規侵略。”

拉烏指出，“我們必須拉所有盟友朝這個方向努力，並有效增加國防開支。讓我們在北約內部建立一個‘交付聯盟’。一群以身作則的盟友，將至少（GDP）2%的開支用於國防在這項急需的努力中，你們可以信賴波蘭！我期待看到每個北約成員國都滿足這一要求。”