烏總統顧問：普里戈仁在信普京承諾的那一刻，就為自己簽下了死亡令

俄羅斯/政治/烏克蘭

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周三就瓦格納首領普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin)的私人飛機在俄羅斯境內墜毀，機上無人生還的消息評價說，“顯而易見的是，普里戈仁在相信盧卡申科離奇的‘保證’和普京同樣荒謬的‘榮譽之言’的那一刻，就為自己簽下了特別的死亡令。”

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俄聯邦航空運輸局現已公布稍早在俄羅斯特維爾州墜毀的私人飛機的完整乘員名單，包括7名乘客及3名機組人員。在乘客名單中，普里戈任和瓦格納知名指揮官烏特金（Dmitry Utkin）的姓名赫然在列。

對此，波多利亞克通過推特（X）評論稱，“關於普里戈仁：值得等待戰爭迷霧消失……與此同時，很明顯，普京不會因為自己的獸性恐怖而原諒任何人。這正是在2023年6月抹殺他的人。他（普京）一直在等待時機。同樣顯而易見的是，普里戈仁在相信盧卡申科離奇的‘保證’和普京同樣荒謬的‘榮譽之言’的那一刻，就為自己簽下了特別的死亡令”。

波多利亞克補充說，“在未遂政變發生兩個月後，普京示威性地消滅了普里戈仁和瓦格納指揮部，這是普京在2024年大選前向俄羅斯精英發出的一個信號：‘當心！不忠等於死亡’。但這也是向俄羅斯軍隊發出的信號：不會再有‘特別軍事行動英雄’了。如果不是烏克蘭法庭，那就是俄聯邦安全局的子彈。”

同樣就這一消息， 愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在受訪時表示，“如果屬實，這表明普京會消滅反對者，這讓任何想表達與他不同觀點的人都感到害怕。”

波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）在接受本國媒體採訪時談到，“我們很難說出誰會憑直覺認為這是巧合。碰巧的是，普京認為對其權力構成威脅的政治對手不會自然死亡”。

美國總統拜登（Joe Biden）在被記者問及飛機墜毀事件時說，“你們可能還記得，當你們問我這件事時，我說我會小心我乘坐的東西。我確實不知道發生了什麼，但我並不感到驚訝”。

拜登還告訴記者說，“在俄羅斯發生的事情中，沒有多少不是普京在幕後操縱的，但我還不夠了解，不知道答案”。7月13日，他在記者會上暗示過普里戈任或有被下毒的風險。拜登當時曾開玩笑說，“如果我是他，我會小心我吃的東西”。

值得一提的是，一名西方官員向英國《金融時報》表示，他們被告知墜毀飛機是被俄羅斯防空導彈系統擊落的，但無法證實普里戈仁是否在飛機上，“普京不留活口”。

英國議會下議院外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）在推特（X）上寫道，“俄羅斯政府證實普里戈仁在一架從莫斯科飛往聖彼得堡的飛機上墜毀的速度之快，應該可以告訴我們需要知道的一切。俄羅斯防空部隊擊落飛機的報道表明，普京正在發出一個非常響亮的信息”。

不過，就這架飛機究竟因何原因而墜毀尚未有定論。