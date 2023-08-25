德國外長承認對俄羅斯制裁沒有起到作用

德國/俄羅斯/制裁

德國外交部長貝爾博克稱，對俄羅斯的制裁沒有產生重大的經濟影響。歐盟至此對俄羅斯發起11輪制裁，旨在迫使俄羅斯結束侵略烏克蘭戰爭。但俄羅斯戰時經濟在國家支出的支持下蓬勃發展，這讓經濟學家感到困惑。

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據INSIDER今天報道稱，德國外長表示，對俄羅斯的制裁沒有起到作用。德國外長安娜萊娜·貝爾博克對針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁無效感到失望。她最近承認，對俄羅斯的制裁沒有達到預期的效果。

據法新社消息說，貝爾博克在周四齣版的《緊急情況：戰時治理》一書的採訪中對德國記者斯蒂芬·蘭比說：“經濟制裁應該產生經濟影響。但事實並非如此。”她在稍早做出的採訪中還說：“我們了解到，通過文明政府之間達成的理性決定、理性措施，不可能結束這場戰爭。”

自2022年2月24日莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟 對俄羅斯啟動了11輪制裁 ，以迫使克里姆林宮結束戰爭。

美國也對俄羅斯實施了全面制裁 。

然而， 俄羅斯戰時經濟似乎正在蓬勃發展，克里姆林宮提高了軍事裝備的生產 ，並提高了不富裕人群的養老金、工資和其他福利以及其他補貼。

根據瑞士銀行瑞銀的《2023年全球財富報告》也顯示，去年俄羅斯人變得更加富有，而美國和歐洲的私人財富損失了數萬億美元。

俄羅斯經濟的韌性讓經濟學家感到困惑，他們預測史無前例的制裁將給俄羅斯帶來災難性後果。

據德國外長稱，“民主的邏輯在獨裁國家中不起作用。”