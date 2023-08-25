普京澄清指控他謀殺普里戈津絕對是謊言

俄羅斯/普里戈津

克里姆林宮今天表示，西方關於俄羅斯僱傭軍頭目普里戈津被總統命令殺害的說法是“絕對的謊言”。俄羅斯克里姆林宮拒絕明確證實普里戈津死亡，稱需要等待遺傳身份檢測結果再行公布。此前美國總統拜登稱他對普里戈津墜機死亡不吃驚。

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據路透社今天報道稱，克里姆林宮稱有關殺害瓦格納老闆普里戈津的指控是“絕對的謊言”。

俄羅斯航空當局表示，瓦格納僱傭軍組織頭目普里戈津乘坐的一架私人飛機於周三晚上在莫斯科西北部墜毀，無人生還。周四，俄羅斯總統普京向普里戈津的家人表示哀悼，並在墜機事件發生後打破了沉默發聲。墜機事件距離普里戈津領導針對陸軍首長的叛變失敗正好兩個月。

普京援引“初步信息”稱，普里戈津及其在瓦格納僱傭軍組織中的高級助理均已喪生，普京並在讚揚普里戈任的同時表示，他也犯了一些“嚴重錯誤”。

西方政界和評論員在沒有提供證據的情況下暗示，是普京下令殺死普里戈津，理由是為了懲罰他在6月23日至34日發動針對軍隊領導層的兵變，這也是普京1999年上台以來對自己統治的最大挑戰。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫表示，這一指控和許多其他類似指控都是錯誤的。佩斯科夫對記者表示：“現在圍繞這起空難以及包括葉夫根尼·普里戈津在內的機上乘客的悲慘死亡有很多猜測。當然，在西方，所有這些猜測都是從眾所周知的角度呈現的。”

克里姆林宮發言人說，“所有這些都是絕對的謊言，在這裡，在報道這個問題時，有必要以事實為依據。目前還沒有多少事實。它們需要在調查行動過程中得到證實。”

周五早些時候，俄羅斯副外長謝爾蓋·里亞布科夫斥責美國總統拜登對普里戈津在空難中喪生表示並不感到意外的說法，並指責拜登無視外交準則。

俄羅斯調查人員已對事件展開調查，但尚未透露他們懷疑是什麼導致飛機從莫斯科西北部的天空突然墜落。他們也沒有正式確認從殘骸中打尋出的 10 具屍體的身份。

當被問及克里姆林宮是否已收到普里戈津死亡的官方確認時，佩斯科夫說：“如果你仔細聽了俄羅斯總統的聲明，他說現在將進行所有必要的檢測，包括基因測試。一旦有官方結果 就會發布。”

佩斯科夫表示，普京最近沒有會見普里戈津，他還表示，目前尚不清楚測試和調查工作需要多長時間。

佩斯科夫在回答有關該主題的問題時表示，因此不可能開始談論普京是否會參加普里戈津的葬禮。

英國軍事情報部門周五表示，尚無確鑿證據表明普里戈津曾在飛機上，但“極有可能”他此前已經死亡。

五角大樓表示，其初步評估是普里戈津被殺。

據路透社說，俄羅斯 Baza 新聞媒體在執法機構中擁有良好的消息來源，該媒體報道說，調查人員正在關注一種理論，即飛機上可能安放了一兩枚炸彈。

當被問及瓦格納集團的未來時，克里姆林宮發言人佩斯科夫簡潔明了。他說，瓦格納集團在非洲擁有一系列利潤豐厚的合同，並在白俄羅斯訓練軍隊，但現在似乎群龍無首。